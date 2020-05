Les enfants Simpson ont un âge

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Les enfants Simpson ont bercé l'enfance des jeunes né·es dans les années 1990, jusqu'à aujourd'hui. Leur apparence juvénile et leurs frasques sont bien connues des fans de la série, mais ont-ils conservé leur jeune âge durant toutes ces années? Amelia Tait s'est posé la question pour Vice et n'y croit pas une seconde.

Depuis le tout premier épisode en 1989, 682 épisodes de la série ont été diffusés sur trente-et-une saisons, de quoi donner le tournis. Au début des Simpson, Bart, Lisa et Maggie sont respectivement âgées de 10, 8 et 1 an. Les trois se comportent comme des enfants puis grandissent, évoluent et atteignent parfois un âge avancé.

Bart

Il est l'enfant le plus âgé et dépasse de deux ans sa sœur Lisa. Pourtant, il est loin d'être brillant. Pour Amelia Tait, Bart ne vieillit pas jusqu'à la saison 7. Dans les premières saisons, malgré quelques comportements surprenants pour son âge, comme son tatouage à seulement 10 ans, il reste un enfant et traverse des périodes teintées de peurs, de chagrins et de bêtises.

À partir de la saison 7, tout change. Bart commence à vieillir. Il atteint l'âge adulte à partir de la saison 16 lorsqu'il perd sa dernière dent de lait. Il annonce d'ailleurs lui-même être devenu un adulte à ce moment-là. Deux saisons plus tard, il obtient le permis de conduire et tombe amoureux d'une adolescente, qu'il embrassera.

Bart met en pause sa carrière de farceur amateur en arrêtant d'appeler Moe pour l'embêter. Mais les saisons passant, son goût pour les farces ne s'affaiblit pas et prend une nouvelle dimension. Ses bêtises d'enfant pour lesquelles il éprouvait des remords sont derrière lui. Dans la saison 30, il piège même le barman en lui commandant une fiancée russe sur le dark web. Selon une théorie d'Adolphe Quetelet, vieille du XIXe siècle, les criminels sont sujets à un «pic de criminalité» autour des 25 ans. Amelia Tait estime donc, d'après les nombreuses frasques de Bart, qu'il a à présent atteint les 25 ans.

Lisa

Elle est l'enfant le plus intelligent de la famille. Très émotive et naïve au début de la série, elle se montre d'une maturité et d'une avance sur son âge assez impressionnantes. Au début du show, Lisa est dans le même cas que Bart et agit de façon cohérente avec l'âge qu'elle est supposée avoir. Elle ne se lasse pas de s'installer sur les genoux de son père et meurt d'envie de se lier davantage avec lui. Par ailleurs, son jeune âge lui cause du tort et la freine dans ses engagements politiques.

C'est au cours de la saison 9 que Lisa commence à veillir. Dans la saison 13, elle devient étudiante à l'université, ce qui signifie aux États-Unis qu'elle avait alors au moins 16 ans. Plus tard, durant la vingt-deuxième saison, elle invente une drogue et selon une étude du Bureau national de la recherche économique, 42% des créateurs et créatrices mettent au monde leurs inventions durant leur trentaine. Lisa avait donc 30 ans.

Mais la série comporte trente-et-une saisons et la jeune femme a continué de vieillir jusqu'à atteindre la soixantaine, d'après les calculs approximatifs d'Amelia Tait. Elle se base sur les conversations que Lisa a entretenues avec une statue de Louis Armstrong revenue à la vie, durant lesquelles elle a fait preuve d'un esprit très mature.

Maggie

Pour le bébé de la famille, les suppositions sont moins sérieuses et en se basant sur le court-métrage Pixar Rendez-vous avec le destin, Amelia Tait déduit que Maggie a maintenant 21 ans (âge de la majorité aux États-Unis). Elle tombe amoureuse d'un bébé et noie ensuite son chagrin d'amour dans du lait maternisé. Les 21 ans que la journaliste lui attribue ne relèvent donc pas d'un réel calcul, mais d'une plaisanterie sur son comportement plutôt dangereux.