Analyser vos rêves bizarres du moment

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Les rêves fascinent et inspirent depuis des siècles: l'art dans tous les domaines se nourrit de cette matière mystérieuse dont nul n'arrive à percer réellement le secret. Les fruits de ces inspirations peuvent permettre de déchiffrer les étranges et fertiles rêves auxquels beaucoup de personnes sont en ce moment sujettes. La psychothérapeute Philippa Perry a quelques explications sur le sujet.

«Nous sommes dans une nouvelle situation, il y a donc de nouvelles informations à digérer», expose celle qui a l'habitude d'utiliser des œuvres d'art bien connues pour trouver la réponses aux rêves récurrents. «Si quelqu'un rêve d'eau, ça traduit le plus souvent des sentiments», analyse-t-elle. Dans son aquarelle Dream Vision (1525), Albrecht Dürer se peint comme noyé dans un déluge d'eau tombant du ciel, ce à quoi Philippa Perry répond qu'il «se noie probablement dans ses émotions».

À lire aussi Comment faire pour se souvenir de ses rêves?

Dans les rêves, on exprime aussi nos fantasmes les plus singuliers et souvent inavoués. La toile The Nightmare (1781) de Johann Heinrich Füssli en est l'exemple, selon la chercheuse. Là où l'on perçoit généralement l'incarnation des cauchemars, Perry y voit la représentation du «rêve salace que beaucoup d'hommes pourraient avoir». Elle pousse l'analyse jusqu'à suggérer: «ou une femme... Nos rêves et nos fantasmes sexuels sont rarement politiquement corrects, quel que soit notre genre.»

L'approche freudienne

Pour Freud, les rêves sont l'expression du désir d'accomplissement. Celle-ci est dépeinte de façon déformée, car on s'autocensure, ce qui rend le rêve purement incompréhensible lorsque nous sortons du sommeil. Le psychanalyste était persuadé qu'en analysant ces songes, on pouvait guérir le mal qui habitait les rêveurs et rêveuses.

Mais là où Freud voyait un mal dont on doit se libérer, les surréalistes concevaient les rêves comme une énergie créatrice infinie. Cette approche, le psychanalyste avait bien du mal à l'admettre. Ce n'est qu'en rencontrant Dalí qu'il changea d'opinion, considérant sa maîtrise indéniable comme une preuve suffisante de la fiabilité du courant de pensée.

La méthode Perry

La méthode surréaliste n'a pas de secrets pour Philippa Perry. Elle invite ainsi certain·es patient·es à dessiner leurs rêves en les vivant à nouveau.

Pour affronter la situation actuelle, la psychothérapeute conseille de s'exprimer ouvertement: «Dessinez vos rêves, écrivez-les. Toutes ces choses vont vous aider à comprendre les émotions et sentiments ressentis dans les rêves. Vous prenez possession de vos rêves, vous apprenez à les maîtriser.»