Par manque de bambous, un zoo canadien renvoie ses pandas en Chine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Ne parvenant pas à se fournir convenablement en nourriture, le zoo de Calgary, dans l'Alberta, a été contraint de renvoyer deux pandas géants dans leur parc en Chine.

Les restrictions aériennes liées à la lutte contre la pandémie retardent les livraisons de bambous, l'aliment principal de ces mammifères. Après des semaines de lutte pour obtenir des végétaux frais, l'établissement a dû capituler et trouver une alternative.

«C'est pour les animaux. Au fond, on ne peut pas prétendre tenir à eux et ne pas prendre pas de décisions difficiles quand il le faut, affirme Clément Lanthier, le directeur du zoo. Nous pensons que l'endroit le plus propice pour accueillir Er Shun et Da Mao durant cette période inédite est un espace où ils auront accès à des bambous frais de façon illimitée.»

Une décision rationnelle

Chaque panda géant adulte consomme environ 40 kilos de nourriture par jour, et son régime alimentaire se compose à 99% de bambous frais. Mais il est difficile et n'aime pas toutes les variétés de la plante.

Pour le zoo, la question dépasse le business et concerne avant tout la sécurité des animaux: «Je ne peux pas imaginer ce qui se passerait si pendant un jour, deux jours ou trois jours de suite, je ne pouvais pas fournir de bambous. Ça serait catastrophique», assure Clément Lanthier.

À lire aussi Élever des pandas: du biberon au bambou

Le couple de pandas, Er Shun et Da Mao, était supposé rester au zoo de Calgary jusqu'en 2023. Il y était arrivé en 2018, après avoir passé cinq ans à Toronto.



En Asie, en Espagne et même en France, des pandas géants sont également accueillis dans des parcs zoologiques. Ces pays ne sont cependant pas concernés par les difficultés à nourrir leurs animaux, car on peut y cultiver le bambou.