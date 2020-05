Ce tableau d'Hervé di Rosa est-il la meilleure œuvre pour commémorer la première abolition de l'esclavage?

Temps de lecture: 7 min

Il y a un peu plus d'un an, le 4 avril 2019, nous avons publié une tribune intitulée « Banalisation du racisme à l'Assemblée nationale: ouvrons les yeux », dans laquelle nous expliquions pourquoi le tableau d'Hervé di Rosa commémorant l'abolition de l'An II n'a pas, selon nous, sa place sur les murs du Palais Bourbon.

Cette tribune avait été accompagnée par une pétition publiée le même jour, adressée au Président de l'Assemblée nationale et aux député·es; le 12 avril, un deuxième texte l'avait suivie, qui répondait point par point aux accusations portées contre nous.

La toile est toujours là, le débat de fond n'a pas eu lieu et certains ont pu croire que nous ne souhaitions pas l'ouvrir. Bien au contraire. Alors que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la loi Taubira du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, alors que la Martinique célèbre demain son abolition et que la Guadeloupe fera de même le 27 mai, alors que le 10 mai a débuté un mois de commémoration et de réflexion sur le respect de la dignité humaine, la nécessité historique de ce débat est plus actuelle que jamais. Nous nous proposons ici de l'engager sur le mode du questionnement, après un bref rappel de notre point de vue.

Une vision stéréotypée et déshumanisante

À nos yeux, le tableau en question ne peut être l'œuvre qui commémore, au cœur du pouvoir législatif, la loi de la Ière République ayant aboli l'esclavage avant que celui-ci ne soit rétabli sous l'Empire.

Inscrite dans une imagerie où se sédimentent, pêle-mêle, ces rires Banania que Léopold Sédar Senghor voulait déchirer sur tous les murs de France, Tintin au Congo ou encore les barbouillages de Michel Leeb, cette représentation donne du corps noir une vision stéréotypée et déshumanisante. Elle insulte à la fois la mémoire des millions de victimes du commerce triangulaire, de l'esclavage et les citoyen·nes français.es qui sont leurs descendant·es.

Selon Hervé di Rosa, l'auteur du tableau, nous aurions fait fausse route en attentant à sa liberté de créateur, à «son geste artistique et poétique». Parce que tous ses personnages ont «de grosses lèvres rouges», quelles que soient leur couleur, leur sexe ou leurs caractéristiques physiques, nous lui aurions instruit un mauvais procès.

Non seulement cette posture feint d'ignorer les codes iconographiques du colonialisme et du racisme français et belges, mais un rapide survol de la diromythologie, cette esthétique pop forgée au carrefour du graffiti, de la BD et de la science-fiction, suffit pour comprendre que l'artiste a su donner forme à des physionomies bien plus diverses qu'il ne le dit.

L'imagerie à laquelle la toile renvoie aurait dû l'écarter a priori de toute fonction commémorative –à plus forte raison dans un bâtiment aussi symbolique que le Palais Bourbon.

Depuis le début de l'affaire, nous considérons hors-sujet ses intentions et ses convictions politiques, et nous nous sommes toujours gardés de porter un jugement esthétique sur un tableau qui n'aurait pas retenu notre attention s'il avait été exposé dans un musée ou une galerie privée.

Le problème est pour nous le suivant: l'imagerie à laquelle la toile renvoie aurait dû l'écarter a priori de toute fonction commémorative –à plus forte raison dans un bâtiment aussi symbolique que le Palais Bourbon.

La toile d'Hervé di Rosa y a été accrochée en 1991, dans le cadre d'une série qui célèbre les grands moments de l'histoire législative française. D'autres panneaux de la même série, par exemple celui consacré à l'adoption du suffrage universel en 1848, présentent des visages aux traits similaires? C'est exact. Mais parce que ces visages ont la peau rose, ils ne sauraient convoquer le même champ symbolique.

Dans un documentaire diffusé récemment sur Arte, Hervé di Rosa affirme que sa création ne relève pas du réel et se caractérise par une sorte d'étanchéité historique: «L'Histoire c'est l'Histoire, une image c'est une image, c'est un songe, c'est une esthétique, ce n'est pas la réalité.» Nous soutenons qu'aucune œuvre d'art n'existe ex nihilo, dans un vide anhistorique.

Imagine-t-on un mémorial du 13-Novembre sur lequel les victimes, revues et corrigées en personnages de BD, souriraient d'un air béat entre les balles des terroristes? Peut-on envisager, au mémorial de la Shoah, une œuvre de commémoration qui mettrait en scène des figures évoquant les stéréotypes de l'exposition «Le Juif et la France»?

Si une telle chose est impensable, c'est parce que la mémoire de l'Holocauste a été écrite consciencieusement, avec le plus grand sérieux. Nous ne parlons pas ici de sensibilité, au sens où la perpétuation des codes de l'imagerie colonialiste serait blessante, choquante, indélicate. Elle l'est pour beaucoup, mais ce n'est pas le problème principal. Il s'agit de conscience historique et esthétique: choisir une vision fantaisiste de la blessure mortelle que fut le commerce triangulaire, c'est valider une forme de négationnisme par l'image.

Honorer la mémoire et donner à voir l'Histoire sans compromettre l'Art

L'art a le droit et le devoir de choquer, à condition de choquer avec rigueur –surtout si l'œuvre en question a une vocation commémorative. Que viendraient donc faire la satire et l'ironie, souvent invoquées comme des marques déposées de l'esprit français, dans l'hommage et le recueillement?

Rien, nous en sommes convaincu·es. Ce n'est que notre opinion et nous avons peut-être tort. Mais, si tel est le cas, il appartient aux député·es de le démontrer en répondant aux questions qui ont été évitées jusqu'à maintenant.

Vingt-neuf ans après son inauguration, les représentant·es de la nation, en passant devant le tableau sur le chemin de l'hémicycle, sont-ils intimement convaincu·es qu'il ne saurait y avoir d'œuvre plus pertinente pour commémorer le «plus jamais» que nous dictent la traite et l'esclavage?

Les millions d'Africain·es qui ont trouvé la mort dans l'Atlantique ou aux colonies peuvent-ils se résumer à deux figures plates, jumelles et unidimensionnelles, sans aucune pluralité ni complexité, dans un des plus haut-lieux de pouvoir de l'ancienne puissance coloniale?

La main du colonisateur peut-elle rester invisible, comme si l'esclavage avait été institué puis aboli (puis ré-institué avant d'être aboli pour de bon en 1848) par une sorte d'enchantement dont il ne serait pas nécessaire de rappeler les modalités?

Quels éléments esthétiques distinguent cette toile de la vision stéréotypée des Noir·es dans la très longue et très fertile iconographie du racisme made in France?

Est-il absolument impossible d'inventer, sans compromettre l'Art, une plus juste façon d'honorer la Mémoire et de donner à voir l'Histoire?

Le débat que nous souhaitons ouvrir n'a rien à voir avec l'interdiction d'une pièce de théâtre ou la problématique de l'appropriation culturelle.

Les questions sont posées et le débat est ouvert. Des député·es, nous attendons des réponses claires, sans les contre feux ni les manœuvres de diversion du type de celles que nous avons connues jusqu'à présent: accusations de censure, d'infiltration du politiquement correct américain, de militantisme ou de communautarisme.

N'en déplaise à celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous sommes des universalistes dans le plein sens du terme: la République est grande pour nous lorsqu'elle fait une place à tous les Français·es, non quand elle se limite à une clause d'ancienneté visant à maintenir les privilèges des premiers arrivé·es.

Le débat que nous souhaitons ouvrir n'a rien à voir, rien, avec l'interdiction d'une pièce de théâtre ou la problématique de l'appropriation culturelle. Nous sommes hostiles à toutes les censures et à toutes les formes d'assignation identitaire. Nous n'appartenons à aucun groupe. Nous parlons d'une seule voix, hybride. Cette hybridité est celle que nous pratiquons en tant qu'enseignant·es, mais aussi dans nos films et nos romans.

Nous sommes prêt·es à entendre tous les contre-arguments de bonne foi, par exemple le fait que le tableau appartient à un ensemble: que deviendrait l'unité esthétique de ce tout s'il était amputé d'un de ses éléments?

Nous sommes disposé·es à discuter sereinement avec tous ceux qui feront valoir un point de vue compatible avec le dialogue. Si on nous apporte des réponses précises et convaincantes, nous le reconnaîtrons.

La toile, sa vocation commémorative et son cadre politico-historique: le lourd silence de nos angles morts coloniaux ne doit pas étouffer ce débat qui mérite d'avoir lieu.

Organisée le 10 mai, la journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions avait cette année pour thème la page manquante. Selon Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, celle-ci symbolise «l'ignorance qui entoure encore l'esclavage et la mémoire de notre passé colonial dans le grand public».

L'une de ces pages supprimées se trouve sur le site Internet de l'Assemblée nationale, dont le compte Twitter a salué les commémorations du 10 mai en publiant la photo d'un homme noir en chaînes –celle-là même par laquelle la photo du tableau d'Hervé di Rosa avait été remplacée en catastrophe après la publication de notre première tribune, officiellement dans le cadre d'une mise à jour prévue de longue date.

«Honorer le souvenir des victimes et transmettre la mémoire de ce crime contre l'humanité», dit le tweet de l'Assemblée nationale. En remettant en cause un choix esthétique fait en son temps par une génération peut-être moins consciente de ces enjeux, les député·es ont l'occasion de montrer aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de belles paroles, mais aussi de poursuivre la réflexion historique entamée par la loi Taubira du 21 mai 2001.

L'anniversaire de cette loi, concomitant des abolitions en Martinique et en Guadeloupe, nous invite en tant que citoyen·nes à exercer notre devoir de mémoire. Aux esprits chagrins qui verraient là une démarche de «censure», un indice de la «tyrannie des minorités», une obsession de la «repentance» ou un business de la «concurrence victimaire», nous recommandons de mieux respecter l'Histoire, celle de tous les Français·es, qu'il nous appartient de connaître et de comprendre en vue de construire un avenir commun.