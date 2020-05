Le Missouri va mener une exécution avec distanciation sociale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Slate.com

La première exécution depuis le début de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis est prévue pour le 19 mai dans le Missouri. Le gouverneur républicain de cet État, Mike Parson, est le seul du pays à avoir refusé de reporter les exécutions.

L'avocat du condamné, nommé Walter Barton, a essayé d'obtenir que la date soit repoussée en raison du Covid-19, dans la mesure où une exécution implique un rassemblement de personnes susceptibles de contribuer à la propagation du virus.

Il a également précisé que les procédures habituelles de recours en grâce pour les condamné·es à mort impliquent des déplacements et des entretiens qu'il est impossible de mener pendant le confinement.

Le cas de Barton, condamné pour le meurtre d'une octogénaire en 1991, est controversé car les preuves de sa culpabilité étaient équivoques. L'un de ses procès a été annulé car le jury n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le verdict et lorsqu'il a finalement été condamné, la décision a par deux fois été rejetée en appel.

Mesures de sécurité

Une porte-parole de l'administration pénitentiaire du Missouri a annoncé que des mesures spéciales de sécurité seraient prises pour que l'exécution soit conforme aux règles de distanciation sociale.

Toutes les personnes qui y assisteront auront leur température prise avant de rentrer, et les trois salles d'où est observée l'exécution (pour la presse, la famille ou autres) auront une capacité limitée pour que les distances de sécurité soient respectées.

«Nous avons des réserves de gel hydroalcoolique pour les mains, de masques et autres, si besoin», a indiqué la porte-parole.

Contrairement au Missouri, plusieurs États, dont le Texas, l'Ohio et le Tennessee, ont annoncé une suspension de leurs exécutions pour éviter des rassemblements non essentiels et concentrer leur attention sur les problèmes pressants de la pandémie.

De manière générale, le gouverneur du Missouri a une approche assez laxiste du confinement. Alors que les commerces sont en train de rouvrir dans son État, il a refusé de rendre le port du masque obligatoire à l'intérieur, déclarant qu'il préférait laisser le choix aux individus.