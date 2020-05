Indépendant.e face au Covid-19: adoptez le portage salarial!

Bon, il faut l’avouer, pour vous ces semaines de confinement n’ont pas changé grand chose, au niveau professionnel du moins. Dialoguer très sérieusement avec vos clients par téléphone depuis votre lit en pyjama ou organiser votre emploi du temps en complète autonomie, c’est votre joyeux quotidien depuis que vous avez choisi d’être indépendant.e.

Mais, si embrasser une vie loin des contraintes du salariat classique comporte beaucoup d’avantages, le coronavirus est peut-être venu vous rappeler qu’en matière de protection sociale dans le cadre du travail, vous n’étiez pas forcément le/la mieux loti.e.

Pourtant, nul besoin de vous plonger dans les petites annonces (et de laisser triompher votre maman qui ne comprend toujours pas pourquoi vous n’avez pas de «vrai bureau») afin de vous dégoter un emploi dans une grande entreprise, face à la pandémie qui secoue l’ensemble de la planète. Comme près de 90000 travailleurs en France, restez indépendant.e, mais adoptez le portage salarial. Quèsaco? Pas de panique! Avec notre partenaire A D ’ M issions , on vous explique tout.

Moins de paperasse et plus de temps pour votre activité

Apparu dans les années 70 et modernisé sur le plan législatif depuis 2008, le portage salarial est tout simplement un accord tripartite qui vous met en lien avec vos clients via une société de portage salarial. C’est ladite société qui «porte» la responsabilité juridique et la gestion administrative et financière de votre embauche, de la prestation ponctuelle au contrat de travail.

Vous continuez, de votre côté, à dialoguer avec vos clients sur la nature, le tarification et la durée de vos missions, sans plus vous soucier des notes de frais, de l’administration et de la comptabilité. La société de portage s’occupe d’émettre votre contrat de travail et le contrat de prestation à l’intention de votre client, ainsi que de vous verser votre salaire. Moins de tracas et plus de temps libre pour vous consacrer à vos activités, vous avez beaucoup à y gagner.

Etre protégé.e et entouré.e en cas de crise sanitaire

Avantage supplémentaire en cas de crise sanitaire? Vous êtes intégralement couvert.e et protégé.e. Les travailleurs «portés» au niveau salarial ont ainsi pu être mis au chômage partiel durant l’épidémie de Covid-19. Vous voici donc tranquillisé.e dès l’élaboration du contrat, au niveau de l’assurance-maladie et de l’assurance-chômage. De quoi traverser plus sereinement la période mouvementée que nous vivons actuellement.

Vous vous demandez à présent si vous exercez une des quelque 750 professions éligibles au portage salarial? Dans le cas où vous effectuez des prestations relevant des services dits intellectuels ou de missions d’expertise à haut niveau comme le consulting, le coaching ou des métiers appartenant au secteur du web et du digital, vous faites partie des cibles classiques du portage salarial. Mais on trouve aussi d’autres métiers comme accordeur de pianos ou guide de haute-montagne.

Et, last but not least, le portage salarial vous octroie un salaire garanti à 100% en fin de mois. Vous rassurerez ainsi grandement les banquiers lorsque vous déciderez d’investir dans l’immobilier. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas de «vrai bureau» qu’on ne peut pas s’aménager des locaux dignes de ce nom… à deux pas de son lit, bien évidemment!

Crédit photo: Pixabay