5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 7

J+1 de notre liberté retrouvée. Enfin presque. Pour certain·es, ce déconfinement a encore des allures de confinement. On le rappelle: ne prenons pas de risques. Si vous pouvez rester chez vous, faites-le. Nous serons là pour vous nourrir en recommandations de podcasts. Ça tombe bien, chaque semaine, la rédaction de Slate.fr vous propose une liste de cinq podcasts recommandés par les membres du Slate Podcast Club.

Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des fans qui partagent leurs podcasts coups de cœur, pour adultes et pour enfants.

«Et voilà!», Ausha

Sur la page du club, Maud nous recommande Et Voilà!. «C'est un podcast qui donne la parole aux enfants, chaque épisode est court et nous fait réfléchir sur des sujets de société qui nous concernent tous», résume-t-elle.

Les plus petit·es ont aussi des choses à dire. Caroline De Castro a donc décidé de leur donner la parole dans un podcast dynamique, parfois très drôle et beaucoup trop mignon, Et Voilà!. Féminisme, écologie, harcèlement scolaire et blagues «caca prout» –ce sont des gosses rappelez-vous–, ces enfants partagent ainsi leurs expériences et nous donnent à réfléchir sur notre société.

«2 heures de perdues», Fréquence moderne

De son côté, Habib conseille 2 heures de perdues, «un modèle d'émission relativement pratique puisqu'on peut apprendre, découvrir voire approfondir des sujets à (presque) n'importe quels moments et lieux».

Ils ont perdu deux heures à voir ces «films de l'enfer», ces longs-métrages qu'ils jugent mauvais et qu'ils s'adonnent à décortiquer dans les moindres détails. 2 heures de perdues, c'est une équipe survoltée de membres amoureux de cinéma, maniant la mauvaise foi et l'humour comme des rois. Twilight, Clueless et Harry Potter et la Coupe de feu –oui, l'équipe s'attaque même à Harry!– passent à la casserole.

«Vieilles Branches», Nouvelles écoutes

Elsa nous partage son épisode préféré du podcast Vieilles Branches, du studio Nouvelles Écoutes: celui avec Eva Joly. «Quelle femme... j'ai beaucoup aimé cette rencontre intime avec le personnage si charismatique qu'elle incarne publiquement», souligne-t-elle.

«Faire parler le XXe siècle à l'oreille du XXIe», telle est la mission de Vieilles Branches animé successivement par Aude Lorriaux (saison 1) puis par Marie Misset (saison 2). Dans chaque épisode, une personnalité âgée de plus de 75 ans, issue du monde politique, culturel ou intellectuel, revient sans langue de bois sur sa vie passée, son quotidien et, surtout, sur ses espoirs pour le futur. À aucun moment l'âge n'est l'épicentre de la conversation: il n'est qu'un détail dans le fond, dont on se débarrasse d'emblée. Ce sont les parcours de ses personnalités, leurs pensées, leurs conseils qui prédominent. L'une des dernières rediffusions propose de réécouter le passionnant entretien avec Eva Joly, ancienne députée européenne et jeune avocate au barreau de Paris (où elle officie depuis trois ans aux côtés de sa fille).

«La vie normale de François Hollande», Majelan

Pour sa part, Louisa revient sur la série documentaire qui relate la vie de François Hollande après son quinquennat. «Un document passionnant et rare», insiste Louisa.

Pendant son quinquennat, il était le «président normal». Trois ans après avoir quitté l'Élysée, quel est le quotidien de François Hollande? Est-il encore cet homme normal? Comment occupe-t-il son temps? D'ailleurs, qu'est-ce que fait un ancien président? Pendant dix semaines, l'ancien locataire de l'Élysée a accepté d'ouvrir les portes de son intimité à Anthon Mehl. Entre visites à Tulle et Cuba et anecdotes –on apprend quelle est sa série préférée (spoiler alert: Julie Gayet est l'une des actrices)–, François Hollande se confie sur son rapport aux Français·es et se demande comment, aujourd'hui, il peut être utile à son pays sans pourtant le diriger.

«The Food Chain», BBC

Mandine nous partage l'une de ses découvertes, The Food Chain, un podcast anglais de la BBC qui donne faim et donc «n'est pas forcément le meilleur plan s'il reste que des pâtes à manger», ironise-t-elle.

Avis aux anglophones, ce podcast est pour vous. La chaîne d'information en continu britannique BBC propose un programme bien ficelé et super documenté sur le business, la culture et la science de ce que l'on mange et boit. Dans chaque épisode, Graihagh Jackson pousse les portes des coulisses de nos aliments et pose les questions qui nous taraudent. Comment cuisine-t-on pour une célébrité? Que mange-t-on lorsque l'on vit dans une ville assiégée? Avec la crise du coronavirus, il a surtout fallu s'adapter à la période particulière que nous vivons, celle d'un confinement prolongé d'un mois au Royaume-Uni. Ainsi, The Food Chain remodèle son offre et propose des longs formats sur les problématiques alimentaires que soulève cette pandémie.