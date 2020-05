Piscines privées: comment se baigner en toute sérénité au temps du Covid-19

Les beaux jours approchent et vous vous apprêtez à tremper, pour la première fois de l’année civile, un orteil frileux dans l’eau claire d’une piscine… Une agréable façon de vous défouler et de vous dépenser après des semaines d’angoisses confinées ou de journées de travail harassantes. Seulement voilà, avec le Covid19, vous vous demandez si se baigner dans une piscine peut représenter un danger pour votre santé et celles de vos proches.

D’autant plus qu’en guise de masque, vous préférez amplement celui de plongée au désormais indispensable morceau de tissu cousu main qui semble attaché en permanence autour de vos oreilles. En partenariat avec Flipr , nous vous donnons quelques conseils pour vous jeter à l’eau sans raviver votre hypocondrie printanière.

Des gestes barrières même en brasse coulée

Vos enfants vous supplient de les laisser nager? Ne paniquez pas! Nul besoin de désinfecter quotidiennement l’intégralité de votre piscine, de l’échelle aux margelles, à grands renforts d’eau de Javel. Des traces infimes du virus ont été retrouvées dans les eaux non potables franciliennes, mais, pour l’heure, aucune étude scientifique n’a retracé l’évolution précise du Covid-19 dans l’eau. Et encore moins prouvé un quelconque danger de la baignade pour la santé humaine. De plus, les virus se transmettent moins aisément que les bactéries en milieu aquatique. L’eau des piscines salées comme les fortes chaleurs des bains à remous et autres spas diminuent même les chances de survie de ce satané virus.

Le plus important, si vous êtes l’heureux propriétaire d’une piscine, est de respecter scrupuleusement les quelques règles élémentaires d’hygiène concernant l’entretien et la désinfection de votre bassin. Vous minimiserez ainsi grandement les risques de transmission et assurerez à tous vos futurs nageurs une activité sportive sécurisée.

Et ce, à condition, bien sûr, de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières, y compris dans l’eau! La transmission inter-humaine demeure le principal facteur de contamination pour les baigneurs. Il vaut mieux être raisonnable et nager seul.e afin d’éviter les gouttelettes qui peuvent être projetées sur vos proches au beau milieu d’une séance de brasse coulée. Il va falloir patienter un peu avant d’inviter vos voisins à une pool party et de vous lancer illico dans une séance de bronzette collective sur une bouée en plastique flamant rose pour épater vos followers sur les réseaux sociaux!

Surveillez l’entretien de votre piscine… depuis votre transat

Cependant, vous rechignez à l’idée de passer des heures à faire des prélèvements d’eau dont vous n’êtes pas sûr d’interpréter correctement les résultats? Pour entretenir l’eau de votre piscine de façon fiable et sereine, vous pouvez faire appel sans hésiter à Flipr. Sa solution Flipr Start vous propose de vérifier la qualité de l’eau en quelques mouvements de pouce, directement sur votre smartphone, et depuis votre transat!

Il suffit de placer l’ assistant connecté Flipr Start dans votre piscine et de le laisser faire. Les données relatives au pH et à la qualité de l’eau de votre bassin seront analysées en direct via l’application dédiée. Flipr Start peut être utilisé aussi bien dans les piscines traitées au chlore que dans celles traitées au brome ou au sel et s’adapte même aux spas et aux bains à remous.

Bonus non négligeable: vous préoccuper de votre santé et de celle de votre entourage aura un impact positif sur la planète comme sur votre portefeuille! En utilisant la bonne quantité de produits, grâce aux préconisations personnalisées de Flipr Start, vous réaliserez jusqu’à 27% d’économies sur l’ensemble de vos frais annuels d’entretien. Alors que l’été s’annonce encore perturbé par la pandémie, vous avez bien mérité de flotter de temps à autre… dans un océan d’insouciance!

Crédit photo: CTAC-TECH Flipr