Comment empêcher que vos lunettes ne s'embuent à cause du masque

Vous l'aurez peut-être remarqué, masque et lunettes ne font pas toujours bon ménage. Les lunettes tombent, le masque remonte, gêne la vue, et une buée humide et désagréable a tendance à se former sur les verres.

En temps normal, ce phénomène se produit lorsque l'on ouvre la porte du four ou que l'on entre dans une pièce chauffée alors qu'il fait froid dehors. Quand on porte un masque, le procédé est le même: l'air chaud exhalé remonte le long du visage par le bord du masque et une buée se forme au contact du verre froid des lunettes. Les effets pourraient être plus gênants encore en hiver.

Le sujet est en passe de devenir un problème sérieux, puisqu'avec le déconfinement, le port du masque est recommandé, voire obligatoire dans certains cas, et que bon nombre d'entre nous ont une correction visuelle. C'est pourquoi le New York Times propose un petit guide pour s'en sortir lorsque l'on porte des lunettes.

Éviter le passage de l'air chaud

Pour empêcher la formation de la buée, il faut renforcer le masque au niveau des ouvertures du haut, afin d'empêcher l'air chaud de sortir par ces issues.

Serrez davantage votre masque ou utilisez des masques équipés d'une bandelette métallique permettant de pincer le haut du nez. Si cela ne suffit pas, utilisez vos lunettes pour maintenir le masque.

En dernier recours, les téméraires peuvent tenter l'usage du sparadrap pour imperméabiliser plus solidement la zone. Attention tout de même à la peau du contour des yeux, très fragile.

Laver avec de l'eau savonneuse

En 2011, le docteur Sheraz Malik, un chirurgien britannique porteur de lunettes lassé d'être dérangé par cette buée, avait publié un article dans lequel il livrait sa technique pour s'en défaire.

Sa solution miracle: l'eau savonneuse. Lavez votre paire de lunettes avec du savon et laissez-la sécher à l'air libre. Le savon agit comme un tensioactif laissant une fine protection sur les verres, empêchant les gouttelettes d'eau, et donc la buée, de se déposer dessus.

«Évidemment, si le masque est efficacement sécurisé sur le nez, l'humidité s'échappe moins vers les lunettes et la technique est plus efficace», précise Malik.

Tenter le dentifrice

Si l'eau savonneuse n'est pas suffisamment efficace, il est conseillé de tester d'autres remèdes maison comme le dentifrice, le shampoing pour bébé ou encore la crème à raser. Attention toutefois à ne pas endommager les films protecteurs se trouvant sur vos verres (filtres anti-reflets ou anti-lumière bleue, par exemple).

Aucune des techniques proposées n'a été brevetée, elles ne fonctionneront pas toutes et il s'agit de trouver la plus adaptée à chaque cas.

Si aucune technique artisanale ne convient, il faudra prendre votre mal en patience jusqu'à ce que les beaux jours s'installent. Si le froid accentue l'effet de brouillard, la chaleur permettra au contraire aux verres de se rapprocher de la température de votre souffle, et ainsi de diminuer la formation de buée.