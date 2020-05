La lumière bleue des écrans pourrait être néfaste pour la peau

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Des dermatologues américain·es mettent en garde contre un nouvel effet néfaste de la lumière bleue des écrans. On connaissaît déjà ses dommages sur le sommeil et les yeux, mais la lumière bleue pourrait également en causer d'irréversibles sur l'épiderme. Ridules, relâchement, apparition de tâches plus sombres, cette lumière peut provoquer une accélération du vieillissement de la peau.

Michele Farber, dermatologue pour le groupe Schweiger, met en garde: «Regarder nos télévisions et téléphones la nuit peut également bouleverser notre cycle de sommeil. On sait à présent qu'un manque de sommeil cause des perturbations hormonales qui peuvent entraîner des problèmes de peau et accélérer le vieillissement.» Même un temps d'exposition d'une heure peut entraîner des dommages cutanés.

Mais pas de panique injustifiée, les conséquences de l'exposition au soleil sont beaucoup plus nocives et peuvent, elles, mener à des cancers de la peau. De plus, peu d'études ont encore été conduites sur le sujet et il manque de statisques pour préciser les risques réels de l'exposition à la lumière bleue.

De la crème solaire pour se protéger

Comment agir? De nombreux appareils électroniques possèdent une option «filtre lumière bleue». Activer ces dispositifs permet de bénéficier d'une protection efficace. Sur les produits Apple, cette option s'appelle Night Shift et il est possible de la configurer pour qu'elle soit active continuellement. Les lunettes équipées de filtre anti-lumière bleue offrent un bouclier pour la vue. Celles-ci sont à utiliser idéalement en complément du filtre pour les écrans.

À lire aussi La solution pour s'endormir rapidement après avoir passé du temps sur un écran

Pour une protection complète, optez pour la crème solaire. Attention cependant, toutes ne bénéficient pas d'une formule protégeant de la lumière bleue. La docteur Farber explique: «Il faut choisir des crèmes constituées de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc. Ils réfléchissent les rayons lumineux pour offrir une protection étendue contre les rayons UV.» Pour une solution plus naturelle, l'extrait de noix d'arbre à papillon ou le sang-dragon (deux plantes exotiques) sont indiqués.

La lumière bleue peut aussi être bénéfique

L'exposition à la lumière bleue n'est pourtant pas entièrement mauvaise. En journée, celle-ci permet d'augmenter l'énergie et l'humeur et permet de rester éveillé·e. Des instituts de beauté se sont d'ailleurs mis à offrir des prestations de luminothérapie depuis plusieurs années. Celles-ci permettraient de se détendre et d'offrir à l'organisme une dose de vitamine D proche de la lumière solaire.