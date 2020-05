En Floride, un homme déguisé en faucheuse hante les plages ouvertes au public

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Faux à la main et vêtu d’une robe noire en lambeaux: l’on pouvait apercevoir une drôle de silhouette macabre le long des plages de Floride le 1er mai. Daniel Uhlfelder, un avocat de Santa Rosa Beach, a décidé d’employer les grands moyens pour convaincre les Floridien·nes de rester chez elles·eux au lieu de se prélasser sur les plages de l’État -qui ont rouvert le 18 avril.

Pour cet avocat, il est bien trop tôt pour ouvrir les plages au public alors même que la pandémie de coronavirus bat son plein dans l’État. Près de 35.000 cas et 1.314 morts dues au Covid-19 y ont été recensés, tandis que les États-Unis ont dépassé le million de personnes infectées.

I am live on the beaches today in Florida urging Floridians to stay home and save lives. More to come. pic.twitter.com/cvehCK5Wgs