«Il a une forte attirance pour moi et lutte pour ne pas craquer»

Chère Lucile,

Je suis sortie avec un homme il y a des années. On s'est aimés, on avait un feeling incroyable, mais la raison de la séparation a été la présence d'une certaine amie, qui était pour lui soi-disant comme une bonne pote ou une sœur.

L'ayant surpris à envoyer des messages à cette fille pendant la nuit, j'ai décidé de le quitter.

Notre histoire s'est terminée en 2013. La veille de son mariage, en 2016, il m'a appelé à 2 heures du matin pour m'en parler, comme s'il attendait que je lui dise «Ne te marie pas» –chose que je n'ai pas faite.

Depuis, il m'a souvent écrit sur Messenger comme si de rien n'était, pour me raconter des banalités de la vie quotidienne.

Il y a quelque temps, il m'a demandé mon pseudo Snapchat. On s'est ajoutés, on a eu le temps de discuter, il m'a confié qu'avec sa femme, c'était tendu, que celle-ci était dépassée par sa charge quotidienne, qu'ils se disputaient souvent...

Il me parle, m'appelle en vidéo et veut me revoir. Et il me dit qu'il a une forte attirance pour moi et qu'il lutte pour ne pas craquer.

Il m'a supprimé une fois sans raison et est revenu une semaine après, en me disant qu'il avait lutté pour ne pas me rajouter car c'était plus fort que lui. Il me dit qu'il ne fait que penser à moi, que je suis son fantasme. Qu'il se souvient de tous nos moments du passé.

Mais aujourd'hui, il est marié avec cette fille-là, cette soi-disant pote de l'époque. Ils ont deux enfants.

Reparler avec lui a réveillé des sentiments chez moi. Que dois-je faire? Je suis perdue.

Louane.

Chère Louane,

Que le doute s'instille en vous est tout à fait normal. Mais je vous invite à voir la situation sous un angle particulier: est-ce que vous avez envie de vous retrouver à votre tour à la place de cette femme qui était soi-disant la meilleure amie et qui est devenue l'épouse?

Cette femme dont vous ignorez tout, et qui est peut-être une bonne personne, a épousé un homme avec qui elle partageait beaucoup et se voit aujourd'hui reléguée au rang de celle qu'on a déjà et dont on n'a plus envie.

Pour moi, cet homme, votre ex, vit en permanence dans le fantasme, persuadé que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est une forme d'immaturité que de concentrer son attention sur des relations qui n'existent pas encore ou plus depuis des années parce que le quotidien est trop difficile à supporter.

Je suis convaincue que la valeur d'une relation se mesure aussi à l'investissement que l'on accepte de donner au quotidien. Il n'y a pas que les grands gestes qui comptent, les cadeaux surprises ou les week-ends en amoureux. Penser à faire la vaisselle sans que l'autre ne le demande, accepter la fatigue et le stress de sa ou son partenaire, lui témoigner son soutien dans les moments difficiles et justement ceux du quotidien, c'est là la vraie preuve d'amour.

Que penser de cet homme qui a deux enfants avec une femme et qui s'accroche encore à un souvenir vieux de plusieurs années? La raison pour laquelle vous ne devez pas vous laisser tenter est dans ses propres mots à lui: vous êtes un fantasme, il se rappelle des bons souvenirs. Il ne se rappelle pas des disputes, pas de la vaisselle à faire, pas des moments où vous aviez besoin d'être soutenue.

Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous avez envie d'un homme qui a besoin que vous décidiez pour lui s'il doit se marier ou non?

Vous pourriez avoir envie de revoir cet homme sans penser à l'avenir, pour boucler la boucle d'une vengeance personnelle envers lui et son épouse actuelle. Je vous souhaite de ne pas encore avoir en vous autant de colère et de ressentiment.

De là où je suis, j'ai surtout de la peine pour son épouse. Parce qu'il me semble avec l'histoire que vous me racontez que jamais aucune femme et aucune histoire ne sera à la hauteur de cet homme, condamné à toujours chercher ce qu'il croit être mieux ailleurs.

