Et si on parlait de ses problèmes pour les régler?

Il est parfois difficile de comprendre et surtout de gérer ses émotions. Le vieil adage invitant à «en parler» peut sonner comme une rengaine agaçante. Un article du New York Times explique pourtant que se confier permet souvent de se sentir mieux, la communication possédant une vertu psychologique puissante à laquelle tout le monde est sensible. Et si c'était là la clé de tous nos maux?

De nombreuses causes peuvent rendre la discussion difficile, à chacune sa solution. Le plus simple est souvent de parler à ses proches. Se plaindre de temps en temps n'est pas interdit et la communication est le secret d'une relation saine. Pour certaines personnes, il est plus facile de se confier à des inconnu·es. De nombreux forums, réseaux sociaux et autres plateformes sont dédiées à cela.

Enfin, le recours à un ou une professionnelle de la psychologie peut constituer une solution. Que ce soit pour une peine de cœur ou des soucis au travail, un suivi personnalisé et des conseils avisés apportent parfois la meilleure réponse aux maux dont on souffre.

Pourquoi nous confier nous fait du bien

La communication exerce un effet bien réel sur l'organisme. Cela s'explique par la gestion de notre complexe amygdalien. Cette petite partie du cerveau contrôle entre autres la peur, l'agressivité et l'anxiété. L'amygdale analyse les événements et décide si l'individu est directement menacé. En cas de menace imminente ou de danger, elle prend le contrôle et remédie à la situation, tout en enregistrant un souvenir de l'instant dans le cerveau afin que la personne puisse se le remémorer ultérieurement.

Selon une recherche de l'Université de Californie à Los Angeles, exprimer nos sentiments permet de diminuer et de contrôler la réponse qu'apporte l'amygdale lors de situations délicates. Le stress causé par des configurations inconfortables s'atténue alors naturellement au fil du temps. L'écriture pourrait aussi favoriser une gestion plus aisée des événements difficiles, d'après une étude de l'Université méthodiste du Sud.

Conserver pour soi ses émotions constitue une source supplémentaire de stress. Pour y faire face, la communication est donc primordiale. Attention cependant à choisir avec soin ses interlocuteurs et interlocutrices –pros ou proches– ainsi que le moment idéal pour se confier.