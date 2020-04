Le premier mort à cause d’une météorite est bien plus âgé qu’on ne le croit

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

L’affaire avait fait son petit buzz. Un Indien, connu sous le nom de Kamaraj, était mort le 6 février 2016 alors qu’il se promenait. Il avait été retrouvé mort après un bruit strident dans un gros cratère, où les enquêteurs avaient retrouvé une pierre étrange de 11 grammes. Très rapidement, la presse l’avait tristement épinglé comme le premier mort dû à une chute de météorite , avant que la Nasa n’infirme cette théorie .

En réalité, la première personne tuée par une chute de météorite daterait de 1888 en Irak. Selon The Independent , des chercheurs turcs ont découvert trois documents officiels distincts qui décrivent une rencontre mortelle avec un objet extraterrestre, il y a plus de 130 ans. C’est e 22 août 1888 qu’une boule de feu a été vue dans le ciel peu de temps avant qu'une pluie de morceaux de météorite «ne tombe comme la pluie» sur un village de Sulaymaniyah, en Irak, alors partie de l'Empire ottoman. Un homme a été frappé par un de ces objets et en est mort, selon des manuscrits conservés dans les archives du gouvernement turc. L'événement semble même avoir été confirmé par un rapport au sultan, Abdul Hamid II.

«En raison du fait que ces documents proviennent de sources officielles du gouvernement et ont été rédigés par les autorités locales... Nous n'avons aucun soupçon sur leur réalité», ont écrit les chercheurs dans un article universitaire décrivant leurs résultats. Selon eux, c'est donc «la première preuve qu'une météorite a frappé et tué un homme».

En effet, aucune mort provoquée par une météorite n'a jusqu'à présent été officiellement recensée, vu que la mort de l’Indien Kamaraj n’a pas été confirmée. Des milliers de météorites de taille variable s'écrasent sur la planète tous les ans. Mais aucune n'a été fatale pour un être humain. Selon The Independent, les chances d'être frappé et tué par une météorite ne seraient que d'une sur 250.000.