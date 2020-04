5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 5

Temps de lecture: 2 min

Et si on voyait les choses du bon côté? Nous ne sommes vraisemblablement plus très loin de la fin de ce confinement! Victoire. Allez, on y est presque, on remonte les manches, paré·e à affronter ces dernières semaines.

Pour vous tenir compagnie, la rédaction de Slate.fr vous propose cette liste hebdomadaire de cinq podcasts, recommandés par les membres du Slate Podcast Club. Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook rassemble des fans de podcasts qui partagent leurs coups de cœur, pour adultes comme pour enfants.

«Cerno, l'anti-enquête»

Julien Cernobori vit dans le Xe arrondissement de Paris, à deux pas de la gare du Nord. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que dans son immeuble résidait jadis un occupant tristement célèbre: le tueur en série Jean-Thierry Mathurin. Dans les années 1980, lui et son complice Thierry Paulin séquestraient et assassinaient des vieilles dames dans le quartier de Montmartre, pour leur dérober leurs économies.

Dans ce podcast haletant, Julien Cernobori part sur les traces du tueur et de ses victimes et nous embarque dans une folle aventure sous forme de polar audio que l'on ne saurait lâcher.

«Sois sage et parle fort», Spotify

Petit·e, un diktat régnait en maître: «Sois sage et tais-toi.» Marie Arnoult prend le contrepied de cette injonction et décide «d'arrêter d'être trop sage et de parler fort» –de ce qu'elle a envie et comme elle en envie.

Avec Sois sage et parle fort, elle partage des instants quotidiens, ses coups de gueule ou des témoignages poignants, dans un podcast anti-conformiste et résolument féministe, à son image.

«Au cœur du Planning», Le Planning familial

Le Planning familial est l'une des associations les plus cruciales en France, tant son travail contribue, depuis soixante ans, à l'amélioration du quotidien des millions de femmes habitant en France. Mais comment cela se passe-t-il, exactement, une fois que l'on en a poussé les portes? Par qui sommes-nous accueillies? De quoi peut-on parler?

En quelques épisodes, ce podcast vous fait découvrir à travers une série d'entretiens le planning de Marseille, aux côtés d'une formidable équipe qui chaque jour informe et accompagne sans jugement celles qui y entrent.

«Du mur au mic»

Impossible de ne pas le voir en marchant dans la rue (même si c'est plus compliqué en période de confinement, on vous l'accorde): le street art est omniprésent dans nos villes. Il fallait bien un podcast pour en parler! C'est chose faite.

Du mur au mic met en lumière ces artistes qui font de la rue «une galerie d'art à ciel ouvert». Au micro, Adrien, fondateur de la galerie The Wall 51, et Catherine, journaliste canadienne fraîchement arrivée en France, parlent de la place de cet art dans notre société, de son histoire, d'environnement et de féminisme.

«Suivre la rivière», «Transfert», Slate Podcasts

«L'ennui était devenu un véritable bonheur.» Jamais un épisode de Transfert n'aura autant résonné avec cet instant particulier, parfois anxiogène, que nous vivons.

Un jour, Robin décide de faire son sac et de partir faire de l'humanitaire au Népal pendant trois mois. Il se retrouve dans un monastère. Au détour d'une rivière népalaise, Robin contemple le monde, la ville, les «oiseaux qui chantent»… Il découvre une autre forme de bonheur.