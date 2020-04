Les podcasts sur la psychologie et la santé mentale

Temps de lecture: 3 min

Pour décrypter chaque sensation: «La vie intérieure», France Culture

10 épisodes de 4 minutes

L'introspection, l'ivresse, la honte, la tendresse, la jalousie, la mort… Autant d'états d'âme qui méritent un voyage au cœur de nos sentiments. Dans des épisodes courts de 4 minutes, le médecin et psychiatre Christophe André explique de manière pédagogique, avec de nombreuses références, ces instants vécus dans notre vie intérieure. Le spécialiste les décryptent et nous permet de mieux les appréhender, qu'ils nous aident ou nous fragilisent. Il revient également sur ce qui peut nous relier à ces sensations: la lecture, la méditation, la marche ou encore la musique. Ces moments sont à privilégier si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même ou sur la manière dont vous menez votre vie. En partenariat avec le magazine Sens & Santé, cette série d'épisodes permet d'accéder facilement à la compréhension de nos émotions.

Pour comprendre les enfants pendant le confinement: «Psychologie des jeunes confinés», Sybel

3 épisodes de 10 minutes

Clémence Prompsy est psychologues clinicienne. Dans chaque épisode, elle analyse le témoignage d'un·e enfant qui donne son ressenti vis-à-vis du confinement. Si Isaure, 11 ans, passe de la colère à l'acceptation avec une grande maturité, Rose, 7 ans, exprime beaucoup d'angoisses alors que Ernest, 18 ans, est très frustré de ne pas voir ses ami·es. La spécialiste donne ensuite des clés de compréhension pour les enfants et plusieurs conseils très concrets à destination des parents. Comment déceler que son enfant va mal? Comment lui faire exprimer ses émotions? Quelles solutions proposer aux plus jeunes pour qu'ils vivent mieux le confinement? Rapide et efficace.

Pour se sentir moins seul·e: «Spleen», La Souffleuse

4 épisodes de 20 minutes

Après sa dépression, Lorine Le Louvier a cherché à comprendre ce qui lui arrivait. Pour cela, elle a eu besoin d'entendre d'autres voix «qui passaient par les mêmes émotions» qu'elle. Entendre les récits d'autres personnes qui vivaient la même chose l'ont beaucoup aidée. Elle décide alors de créer Spleen, un podcast sur la santé mentale. Dépression, trouble bipolaire, toc, schizophrénie, dépression post-partum… Dans chaque épisode, une personne témoigne de ses angoisses, de sa tristesse ou de ses peurs. Ces récits à la première personne abordent également le regard des autres et leurs réactions. Justement, ce podcast donne aussi des pistes pour gérer nos réactions quand une personne de notre entourage est concernée par ces sujets sensibles.

Pour en finir avec la stigmatisation: «C'est dans la tête»

3 épisodes de 30 minutes

Audrey, Dune et Hélène ont choisi d'appeler leur podcast ainsi car «c'est une des phrases qui minimisent les questions de santé mentale» et qu'on entend régulièrement. L'idée est salutaire: lever le tabou qui entoure souvent le sujet. Les trois créatrices partent de leurs expériences personnelles pour aborder dans chaque épisode un aspect concret de la santé mentale. Par exemple, elles se penchent sur le coût des thérapies, les différences de prix et les solutions gratuites puisque c'est un sujet qui revient souvent dans les conversations sur la santé mentale. Mélangeant témoignages et paroles de professionnel·les, elles évoquent également le rôle des proches ou comment s'exprimer sur sa santé psychique. Une belle manière de briser des idées reçues et de trouver des conseils précieux.

Pour tout savoir de l'analyse: «En séance, étapes d'une psychanalyse», France Culture

4 épisodes de 55 minutes

Pas de thérapies ou de médiation dans cette très belle série de 4 épisodes mais de la psychanalyse du début jusqu'à la fin. Quelles raisons nous poussent-elles à consulter? Comment choisir sa ou son psychanalyste? Qu'est-ce qu'un transfert? Comment préparer la fin d'une analyse? Cinq analysant·es et sept psychanalystes répondent à ces questions grâce à leurs expériences. Les personnes qui sont passées sur le divan racontent en quoi consiste une analyse, ce qu'il peut en sortir ou encore la relation qui se tisse entre elles et l'analyste. On apprend qu'aucune des deux parties n'est parfaite. Mais on découvre ce qu'il se passe dans la tête des analystes. Très enrichissant, ce podcast couvre parfaitement le sujet.

Pour en rire, «La dernière séance», Arte radio

29 minutes

Benjamin se rend compte que son psy s'est endormi en pleine séance. Il se dit tout de suite qu'il aurait mieux fait de se confier au chat présent dans la pièce que de payer pour parler à un psy. Il s'en va. Pour se venger, il décide finalement de raconter tous ses états d'âme à… son téléphone. Il lui raconte tout ce qui lui arrive dans sa vie ou ce qu'il aurait aimé qu'il se passe. Deuxième prix Europa en 2019, cette autofiction de Benjamin Abitan nous régale par sa malice et son autodérision. On y croise Éric Zemmour et son pantalon trop court, Jérôme Cahuzac, des vieilles femmes en survêtement, de la drogue et du sexe. Le tout enregistré au téléphone portable. Avouez que ça vous fait envie.