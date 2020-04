Dix conseils pour surmonter l'angoisse de la page blanche

Temps de lecture: 5 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Comment être productive en écriture?»

La réponse d' Emmanuelle Soulard , coach en écriture de roman et webmarketing:

Souvent, on dit qu'on n'a pas le temps d'écrire. Ou on achète un cahier, on emporte son ordinateur en vacances, et on se dit «chouette, je vais être en vacances, je vais pouvoir écrire, tout le temps!». Au retour desdites vacances, on se rend compte qu'on n'a pas sorti une ligne. Ou à peine.

Et on retourne à la vie active en étant frustré·e et en attendant la prochaine occasion d'écrire... Qui n'arrive, finalement, jamais.

Alors, comment sortir de ce cercle vicieux?

En comprenant sa nature, surtout. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas quand on en a le temps? Parce que lorsqu'on a du temps, la première chose que notre cerveau va nous demander de faire, c'est de se reposer. Ce qui revient, pour lui, à se divertir.

C'est-à-dire utiliser des zones qui ne sont pas sollicitées par notre travail. C'est un peu comme un corps humain: il doit reposer certains muscles et pour cela, il va contracter les muscles opposés.

Ne pensez pas que votre cerveau est inactif au repos, bien au contraire. Lorsqu'on se repose, c'est un réseau de neurones particulier qui prend le relais, et qui s'appelle le réseau par défaut. C'est à lui qu'on doit une bonne partie de nos rêves et nos incroyables facultés d'apprentissage. Il suffit de constater comment les enfants apprennent pour en être témoin. Ils dorment beaucoup pour cela, mais pas seulement. Ils font aussi beaucoup de rêveries.

Alors, pourquoi ne pas écrire quand on se repose? Parce que les rêveries, qui sont la première pierre de l'écriture, sont des activités très différentes de l'écriture, pour notre cerveau.

Vous pouvez rêver autant que vous voulez de votre prochain roman, c'est reposant pour votre cerveau. Mais prendre le stylo ou le clavier, ça revient à lui dire «allez, au boulot!». Et si vous réservez vos plages de repos à ça, qu'est-ce qu'il va faire?

Il va crier «pas d'accord!» de tout son inconscient, et vous sortir n'importe quoi. Que des ramassis décevants. Le plus vite possible, pour retourner à ses rêveries. Ou carrément vous bloquer dans la page blanche, par représailles...

Alors, que faire?

Le temps et l'énergie

Lorsqu'on est un·e écrivain·e expérimenté·e, c'est-à-dire qui a l'habitude d'écrire, se mettent en place dans le cerveau des mécanismes qui permettent d'assimiler l'écriture, du moins le premier jet, à une activité de repos. C'est comme un athlète qui fait son échauffement, un musicien qui fait ses gammes. Ça devient facile, spontané. Agréable.

Comment faire pour mettre ça en place? Adopter une routine d'écriture aussi régulière que possible. Sur un rythme hebdomadaire ou quotidien. Au bout d'un mois, environ, parfois moins, les choses seront en place, et les écrits tomberont spontanément.

Et dix à quinze minutes par jour, c'est largement suffisant. En dix minutes, on écrit en moyenne une demi-page. Ramené à l'année, ça nous fait un roman complet par an. À peu près...

Mais comment faire si on n'a pas le temps, si on a une vie vraiment active, et/ou si on est un auteur ou une autrice débutante?

Le «pas le temps», en fait, c'est pas vraiment un manque de temps. Comme je l'ai expliqué plus haut, c'est votre cerveau fatigué qui décide que ses temps de repos ne seront pas consacrés à l'écriture.

La raison principale à ça, et la meilleure méthode pour le contrer, au démarrage, c'est de lui donner moins de raisons de se reposer.

Je ne vous encourage pas à moins travailler, ce n'est pas une bonne idée à long terme. Surtout vis-à-vis de votre employeur ou de votre employeuse, si vous en avez un·e. Par contre, transformer ses temps de repos en temps d'écriture est tout à fait possible, mais demande d'utiliser un mécanisme tout à fait inattendu.

Ce qui manque, ce n'est pas le temps. Tout le monde a quinze minutes dans ses journées pour poser quelques mots sur une page blanche. Tout le monde peut se lever quinze minutes plus tôt pour le faire, ou lâcher ses écrans deux minutes... Mais les gens ne le font pas parce que c'est fatiguant.

Or, il y a une façon simple, gratuite, et extrêmement bonne pour la santé d'engager le cerveau à demander moins de temps de repos.

C'est de faire du sport.

Pourquoi le sport? Parce que la majorité des sensations de fatigue sont liées à la déshydratation et à l'accumulation de toxines dans notre corps. Ces processus sont totalement naturels et spontanés. C'est notre fonctionnement normal. La déshydratation donne une intense sensation de fatigue (et souvent mal à la tête). Les toxines sont destructrices pour la majorité des organes. Y compris le cerveau. Elles entraînent dépression, fatigue, démoralisation...

Le sport permet de contrer la première (parce qu'il faut toujours boire quand on fait du sport), et de nettoyer les secondes. C'est un peu comme prendre une douche intérieure. On lave bien notre peau tous les jours, non? Pourquoi ne pas laver notre organisme?

Faire du sport régulièrement non seulement remonte le moral en flèche, mais donne beaucoup plus d'énergie. Il diminue drastiquement les plages de repos quotidiennes. On se sent plus vivant·e, on a envie de faire plus de choses, on a plus confiance en soi, en l'avenir, en son propre succès... Toutes les qualités indispensables lorsqu'on veut se lancer dans l'écriture d'un roman.

Récapitulons

Pour répondre à la question posée de façon plus claire: si vous voulez être plus productive en écriture...