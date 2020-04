Pause réconfort #9: cinq minutes pour oublier l'actualité

Temps de lecture: 5 min

Le confinement, c'est comme les marathons (car, oui, nous sommes expertes en la matière), les derniers kilomètres sont les plus durs. Alors, pour vous aider à tenir bon encore quelques semaines de plus et vous divertir, on vous offre une nouvelle fois cette petite respiration de quelques minutes; une pause feel good au milieu de toute cette merde. Mettez vos notifications en sourdine, et plongez vous dans notre sélection 100% réconfortante.

Les 30 secondes qui font rire

Quand l'activité sexuelle des célibataires confiné·es va reprendre, ça risque d'être rock'n roll:

Le début de mon thread sur ma première baise après le confinement pic.twitter.com/xdVcxD7Ns2 — Mauvaise Fille (@misundergirl) April 15, 2020

Les annonces sur le déconfinement résumées par la série Succession:

La com' de crise, c'est encore dans la série #Succession qu'on l'explique le mieux. pic.twitter.com/lYazQz9w9z — Margaux Baralon (@MargauxBaralon) April 14, 2020

Un grand regret:

Si j avais su début mars que c était là dernière fois que j allais au restaurant j aurai pris un dessert — Cesar (@Cesarbgr) April 13, 2020

Attention, voici des images non-censurées des fans de Yoga with Adriene :

Everyone in lockdown using YouTube yoga as a coping mechanism rn pic.twitter.com/B8SCnYiQ60 — Stephanie Soh (@steph_soh) April 20, 2020

Les risques des appels Zoom en famille:

La daronne elle est entrain de donner un cours en visioconférence pic.twitter.com/X34vYLCHBp — (@snkm_) April 16, 2020

La chanson feel good

«Chicago» de Sufjan Stevens

Puisqu'on n'est pas près de partir en road trip de sitôt, il faut se tourner vers la musique pour voyager par procuration. Dans Chicago, Sufjan Stevens raconte une jeunesse passée sur les routes américaines, de Chicago à New York. Avec son instrumentalisation foisonnante et le timbre enveloppant du chanteur, la chanson nous emporte avec elle. Il ne reste plus qu'à fermer les yeux et nous imaginer conduisant dans les grands espaces du Midwest, loin de l'actualité, sans destination et sans soucis.

La vidéo qui tourne partout mais dont on ne se lassera jamais

Pour se remettre de la morosité ambiante, on vous conseille de regarder au moins une fois par jour les vidéos parodiques de Lison Daniel, qui se moque comme personne de nos pires instincts en temps de coronavirus:

Le point célébrités

Le casting de l'émission Saturday Night Live a tourné un numéro spécial en confinement, avec les moyens du bord. Le plus émouvant était sans doute le monologue d'ouverture, réalisé par un Tom Hanks en rémission depuis sa cuisine. On l'avoue, le papa imaginaire de l'Amérique nous a fait verser une petite larme:

Mieux qu'un film érotique: Stanley Tucci qui prépare un Negroni pour sa femme.

May this video of Stanley Tucci doing a cocktail masterclass be a blessing upon your twitter feed. pic.twitter.com/62R1TjsAqA — Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) April 21, 2020

La parenthèse mignoncité

Si vous aimez les images de ratons laveurs qui s'incrustent partout, sachez que le confinement les a rendus encore plus téméraires:

The raccoons are returning to the libraries. Nature is healing. pic.twitter.com/TI3B2LQhGX — Anna Mazzola (@Anna_Mazz) April 20, 2020

Histoires de balcon

Les Italien·nes sont décidément les as de l'inventivité en temps de confinement. Que ce soit pour un match de tennis...

… ou un apéro.

L'initiative qui met du baume au cœur

Le personnel d'un hôpital espagnol a remis une cagnotte à un chauffeur de taxi qui conduit gratuitement les patient·es depuis le début de la crise. On avoue, on a versé une petite larme.

I'm not crying you are.



A taxi driver in Spain who has taken patients to the hospital, free of charge, got a call to pickup a patient from the hospital.



When he arrived, doctors and nurses surprised him with a standing ovation, plus an envelope of money. pic.twitter.com/lOdCele0G3 — Giles Paley-Phillips (@eliistender10) April 19, 2020

La bonne nouvelle

Si vous avez le temps, vous pourrez réviser les classiques du patrimoine français dès ce vendredi, avec l'arrivée de nombreux films de François Truffaut sur Netflix:

Pour la collection François Truffaut, il y aura :

Domicile Conjugal

Fahrenheit 451

Jules et Jim

L'amour en fuite

Tirez sur le pianiste

Les 400 Coups

Vivement Dimanche !

Le dernier métro

La peau douce

Baisers volés

Les deux anglaises et le continent

La femme d'à côté — Netflix France (@NetflixFR) April 20, 2020

La série qui fait plaisir

RuPaul's Drag Race

«Si on ne peut pas s'aimer soi-même, comment diable peut-on aimer quelqu'un d'autre?» Chaque épisode de cette émission de télé-réalité, qui met en scène des drag queens, se termine sur ces sages paroles de RuPaul. Depuis 2009, la superstar américaine anime une compétition visant à élire les meilleures drag queens du pays. Saison après saison, les candidat·es, pour la plupart des hommes gays ou des femmes trans, s'affrontent à coups de réparties bien senties, de costumes extravagants, d'humour provoc' et de maquillage époustouflant.

Mais ce qui fait de Drag Race une des émissions les plus jouissives et addictives du moment, ce n'est pas seulement son côté ultra-divertissant. Ce sont aussi ses drag queens toutes plus attachantes les unes que les autres, souvent issues de milieux très défavorisés et homophobes, qui utilisent l'art du drag pour exorciser certains de leurs pires traumatismes. Avec son univers méta, sa multitude de références pop culturelles et son haut niveau de drama, RuPaul's Drag Race est une des meilleures émissions de télé-réalité au monde parce qu'elle refuse catégoriquement de se prendre au sérieux… Sauf lorsqu'il s'agit de prôner un message de tolérance et d'acceptation envers la communauté gay. On a bien cherché, et on vous le garantit: on ne peut pas faire plus feel good que ça.

PS: si vous vous lancez, on vous conseille de commencer par la saison 6.

Le mot qui tombe à pic

Age-otori: en Japonais, ce mot exprime le fait d'avoir l'air encore plus moche après une nouvelle coupe de cheveux. Si vous avez profité du confinement pour tenter de vous faire une frange, vous comprendrez.

Le film qui fait du bien

Mary Poppins (Disney +)

Que vous soyez confiné·e seul·e ou en famille, peu de films font autant l'unanimité à tous les âges que Mary Poppins. Soyons très claires, il ne s'agit pas ici du sequel médiocre que nous a infligé Disney l'an dernier, mais du chef-d'œuvre de 1964 qui avait, à l'époque, révélé la merveilleuse Julie Andrews au grand public. Comme Mary Poppins elle-même, le film est «parfait en tous points» –de l'accent cockney absurde de Dick Van Dyke (pour qui regardera en VO), aux décors fabuleux du Londres des années 1910, en passant par les scènes où magie et réalisme s'entremêlent (qui, après avoir vu le film, n'a pas essayé de ranger sa chambre en claquant des doigts?). Mais l'élément le plus inoubliable de cet univers imaginaire incroyablement riche, ce sont ses chansons et on vous met au défi de ne pas écouter A Spoonful of sugar et Chim Chim Cher-ree en boucle après avoir (re)vu le film. Un petit bijou qui nous force à abandonner tout cynisme et à retrouver l'émerveillement de l'enfance.

On vous laisse avec cette vidéo émouvante de New-Yorkais·es qui chantent New York, New York depuis leurs fenêtres.