À New York, il est désormais possible de se marier par visioconférence

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

C'est l'un des effets collatéraux de l'épidémie de coronavirus qui secoue la planète. Les mesures de confinement qui obligent la population à rester chez elle tombent malheureusement au printemps, en pleine saison des mariages.

C'est un casse-tête pour les futurs mariés qui se demandent s'il vaut mieux prendre le risque de décaler la cérémonie de quelques mois ou jouer la sécurité et la reporter à l'an prochain. Quoi qu'il en soit, certains couples veulent tout de même marquer le coup et organiser des simili-cérémonies en invitant leur famille et leurs amis à participer à une vidéoconférence.

À New York, ces cérémonies pourront même avoir une valeur juridique puisque le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, a autorisé ses concitoyens à officialiser leur union via vidéoconférence.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

NOUVEAU: J'ai signé un ordre permettant aux New Yorkais d'obtenir une licence de mariage en ligne à distance et autorisant les greffiers à travailler par visioconférence

À LIRE AUSSI Quand Dieu a-t-il pointé son nez dans le mariage?

Mariages à distance

Ainsi, pour les couples qui ne veulent pas attendre pour se marier, il est désormais possible de le faire entièrement à distance. Il n'est plus nécéssaire de se déplacer et les greffier·es ont l'autorisation de mener les cérémonies sur Zoom, Facetime, ou tout autre logiciel de visioconférence.

Cuomo a par ailleurs annoncé une autre bonne nouvelle: les hospitalisations et intubations liées au Covid-19 continuent de diminuer.

Le quatrième État le plus peuplé des États-Unis, longtemps le plus sévèrement affecté du pays, pourrait donc avoir dépassé son pic d'infections. Le virus a tout de même tué 540 personnes ce vendredi.