5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 4

Un mois. Cela fait un mois que nous sommes enfermé·es entre les quatre murs de nos appartements. Allez, plus qu'un mois. Minimum. Chassons ces idées noires qui nous rongent. Chaque semaine, la rédaction de S late.fr vous propose cette liste hebdomadaire de cinq podcasts, recommandés par les membres du Slate Podcast Club. Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des aficionados qui partagent leurs podcasts coups de cœur pour adultes et enfants.

«Elle m'écrit d'Alger»

Si le temps vous paraît long, et l'envie de déguerpir le plus loin possible vous démange, le podcast Elle m'écrit d'Alger est la parfaite solution. Depuis la capitale algérienne, Leila envoie des lettres à Emmanuelle, basée à Paris. Le cachet encore chaud de la poste du pays, la seconde lit les écrits de la première. Confinement, enfance, divorce de ses parents, dans une prose légère et sincère, Leila se raconte. Au loin, on entend le bruit des vagues, le ronronnement d'un navire à la proche des quais, la ville en ébullition, la foule qui s'active. Et surtout l'accent algérien qui claque, résonne. On se croirait là-bas.

«Bibliomanics»

À la recherche de recommandations littéraires? Chaque semaine, quatre passionnées de littérature se regroupent autour de deux livres et les dissèquent: personnages, atmosphère, intention de l'auteur ou de l'autrice... Pas de panique, ce n'est pas un commentaire barbant de cours de français, loin de là. Ces quatre aficionados parlent de leurs coups de cœur, de sorties à venir, etc. Bref, du meilleur de la littérature en vingt minutes! Qui sait, vous trouverez peut-être la perle rare littéraire pour vous accompagner dans ce confinement?

«Learn italian with Lucrezia»

Pendant ce confinement, certain·es lisent, d'autres font du rangement. Puis, il y a les plus hardi·es qui se lancent dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Si vous avez jeté votre dévolu sur l'italien, le podcast Learn italian with Lucrezia saura faire l'affaire. Lucrezia Oddone, 25 ans, vit à Rome. Sur Spotify, et chaque semaine sur YouTube, elle partage astuces et leçons pour apprendre cette langue: prononciation, conjugaison, vocabulaire... Elle organise même des compréhensions orales et toutes sortes de tests. On se croirait à l'école. À vos cahiers!

«Salut l'info!», de France Info et Astrapi

Rendre l'actualité accessible aux plus jeunes (7-11 ans), telle est la mission de Salut l'info!, podcast de France Info en collaboration avec Astrapi, qui épluche chaque vendredi les nouvelles de ce monde. Confinement oblige, le podcast se transforme en quotidienne et adopte une nouvelle formule, Tous à la maison, mais le cœur du projet reste le même. Sur un répondeur, des enfants laissent des questions. Une journaliste, accompagnée par une ribambelle de spécialistes, s'efforce de leur répondre, toujours avec un peu d'humour. Comment fonctionne la garde alternée en période de confinement? Que faire pour rester calme lorsqu'on ne peut pas sortir? Mention spéciale, pour la boîte à blagues qui clôt chaque épisode (on avoue, on a ri).

«La Radio Bambou», Reporterre

Bambou est un panda roux curieux, passionné d'écologie. Dès que les gardien·nes du Jardin des Plantes lui tournent le dos, il part à l'aventure, un micro à la main. Et pose des questions, plein de questions. La Radio Bambou, un podcast proposé par le magazine Reporterre à destination des enfants, aborde l'épineux sujet de l'environnement en multipliant les formats: reportages, parodies et astuces. Toujours avec une pointe d'humour.