Pourquoi les commerces peinent à s'approvisionner en farine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Si vous avez arpenté les rayons des supermarchés et épiceries ces dernières semaines, vous aurez sans doute remarqué que certains rayons font particulièrement grise mine, et en premier lieu des denrées de première nécessité. Les œufs, la levure et la farine figurent au premier rang des ingrédients manquants: prisés par les familles les moins aisées, ils sont également très demandés par les autres, qui fabriquent gâteaux, brioches et pains, que ce soit par plaisir ou par contrainte.

Les ventes de farine de ces quatres dernières semaines seraient supérieures de 92% à celles de la même période en 2019, affirme la BBC, qui se base sur des chiffres fournis par le cabinet d'analyse Kantar. Les porte-parole de la NABIM (Association Nationale des Meuniers Britanniques et Irlandais) font savoir que l'industrie de la farine met actuellement les bouchées doubles afin de multiplier la production par deux.

Cela ne semble hélas pas suffisant, et tous les lieux de production ou de vente de farine sont actuellement pris d'assaut. C'est par exemple le cas chez Wessex Mill, entreprise familiale qui a dû fermer sa boutique en ligne, plébiscitée comme jamais par les consommateurs et consommatrices. Voici ce qu'on peut lire actuellement sur la page d'accueil du site: «Notre boutique en ligne est fermée. La demande est trop élevée. Notre boutique en ligne ouvrira chaque jour sur un créneau très restreint. Merci de ne PAS nous appeler: répondre au téléphone en permanence nous ralentit considérablement. Nous ne relancerons pas le site avant le mardi 14 avril».

«Ce qui se passe est sans précédent», résume Emily Munsey, qui dirige l'entreprise avec son père. «Nous avons multiplié notre production par quatre, mais nous sommes encore loin de pouvoir répondre à la demande actuelle.»

Au Royaume-Uni, 4% de la farine produite est destinée aux magasins et supermarchés, l'essentiel de la production étant livrée aux boulangeries et aux entreprises agro-alimentaires sous la forme de sacs de 16 kg minimum. Les particuliers cherchent actuellement à acheter de la farine en grosses quantités, provoquant des ruptures de stocks accélérées.

Les chiffres sont assez ahurissants: chaque semaine de production, même intensive, ne permet de fournir 1 kg de farine... qu'à 15% des foyers britanniques. Les achats n'étant pas rationnés, le nombre de foyers alimentés est en réalité bien moindre. En outre, il est inutile de créer des conditionnements plus petits, permettant à un nombre croissant de familles d'obtenir de la farine chaque semaine: ils ne seraient pas adaptés aux lignes de production actuelles.

Le contraire serait même envisagé: les meuniers songent à produire des sacs de farine plus imposants, à l'image de ce qui est proposé aux boulangeries. Les circuits de fabrication seraient en effet plus adaptés à de la production de masse.

Un peu partout, les restrictions de sortie poussent la population à fabriquer son pain et ses pâtisseries au lieu de se rendre à la boulangerie la plus proche. Les sites de recettes connaissent actuellement un franc succès, à l'image de la page consacrée par BBC Food au fameux banana bread: depuis le début du confinement, sa fréquentation a augmenté de 540%, ce qui en fait actuellement la recette la plus populaire du site.

Les pages consacrées aux recettes de pain, elles, ont connu une augmentation de 875%. Les recherches du type «Comment faire du pain sans levure» ou «Faire son pain sans farine» connaissent également un succès incroyable. Les rayons ne sont pas près de se garnir durablement de sacs de farine.