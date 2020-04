Pause réconfort #7: cinq minutes pour oublier l'actualité

Temps de lecture: 7 min

Alors que nous sommes confiné·es depuis maintenant plus de trois semaines, on continue à alterner entre ennui et stress, ennui et stress.

Pour vous apaiser et vous divertir, on vous propose une respiration de quelques minutes, une pause feel good au milieu de toute cette merde.

Alors mettez vos notifications en sourdine et plongez-vous dans notre sélection 100% réconfortante.

Les 30 secondes qui font rire

– La Cène à l'ère du confinement:

I don’t know who made this but they deserve an award pic.twitter.com/X2loscc8uB — Jon Brown (@beardandbible) April 1, 2020

– C'est rassurant de se dire que même au plus haut niveau de l'État, personne ne sait utiliser Zoom:

– Entre les baisses de salaire et le fait de devoir jongler entre gosses et télétravail, les hommes découvrent enfin le quotidien des femmes hors confinement:

– On ne pense pas que le conseil scientifique approuve cette recommandation, mais nos âmes de Françaises la soutiennent à 100%:

Seen in Paris: "French wine kills the virus" pic.twitter.com/54j96jHWiL — Rachel O'Brien (@robr1) March 31, 2020

– LA meilleure scène de Friends, version TikTok. Du pur génie:

THIS IS THE BEST TIKTOK I’VE EVER SEEN pic.twitter.com/TmwTIpWXek — friends scenes (@scenesofriends) April 4, 2020

La chanson feel good

«Modern Love» de David Bowie

C'est scientifiquement prouvé, David Bowie est l'antidote à tous les maux. Un coup de stress? Écoutez «Moonage Daydream» et vous vous sentirez planner. Problème d'estime de soi? «Queen Bitch» est là pour vous redonner confiance en vous. Mais de toutes les chansons du génie anglais, la plus jubilatoire est probablement «Modern Love».

Impossible de ne pas se mettre à danser dès les premières notes du morceau. Un appel au mouvement irrésistible, illustré par Leos Carax dans cette scène culte de son film Mauvais sang, où le personnage principal se met à courir dans des rues parisiennes désertes (une scène qui sera reprise dans Frances Ha ).

La vidéo qui met du baume au cœur

On a tous et toutes envie d'être ce bébé à l'heure actuelle:

This is the best thing you'll see today



pic.twitter.com/wcj1YIRw0U — Akki (@akkitwts) April 3, 2020

Le point célébrités

– Mary Steenburgen et Ted Danson faisaient déjà partie de nos couples hollywoodiens préférés, et on les aime encore plus en apprenant qu'ils lisent des livres à leurs petits-enfants pour soulager leurs parents.

– Matthew McConaughey, dont la voix est si planante qu'elle sert à endormir Michael Bublé tous les soirs, a organisé un bingo virtuel pour les habitant·es d'une maison de retraite du Texas.

Alright, alright, alright! Matthew McConaughey hosted a virtual bingo night for residents at a senior living facility in Texas. https://t.co/xnqUAkcdU0 pic.twitter.com/hBi8DA06ZE — ABC News (@ABC) April 7, 2020

– On ne se lasse pas de regarder Tom Holland et Jake Gyllenhaal enfiler leur t-shirt de manière très ~acrobatique~. Merci aux célébrités de nous divertir quand les temps sont durs.

– Mais le meilleur compte, c'est peut-être celui-ci , qui nous montre de multiples stars en train de nous lire des contes pour enfants. Au programme, Chris Evans , Tracee Ellis Ross ou encore Michael Vartan, qui lit en français.

– Pour les fans de Schitt's Creek: Annie Murphy a repris le rôle d'Alexis pour un Instagram Live digne des meilleurs épisodes de la sitcom canadienne.

Annie Murphy did some truly impressive Alexis Rose improv last night for charity, which led to a performance of A Little Bit Alexis. She is pure magic pic.twitter.com/pYQjLe4bXx #SchittsCreekGivesBack — Jarett Wieselman (@JarettSays) April 5, 2020

La parenthèse mignoncité

Jess Rona est une actrice basée à Los Angeles, mais pas seulement: depuis des années, elle tient également un salon de toilettage pour chiens. Sur son compte Instagram , elle poste des vidéos au ralenti de ses adorables toutous, le poil au vent, sur des chansons parfaitement choisies. Le résultat est juste incroyable.

Histoires de balcons

– On est très contentes –et un peu jalouses– pour ce chien qui a droit à son petit carré de soleil sur le balcon!

On lui a aménagé le balcon, il est trop content pic.twitter.com/62STr3tCTE — (@GrobotekC) April 5, 2020

– Et on aimerait bien vivre à côté de ce saxophoniste, qui pimpe toutes les playlists de son quartier.

L'initiative créative

Nos copains de Savoir / Dessiner ont fermé leurs ateliers pendant le confinement, mais ils donnent des leçons de dessin sur YouTube et organisent des défis sur Instagram pour vous aider à passer le temps tout en restant inspiré·es.

La série qui fait plaisir

Community (Netflix)

C'est peut-être l'une des meilleures nouvelles du confinement: Community, série culte diffusée entre 2009 et 2015 sur NBC, est désormais disponible sur Netflix (en plus d'Amazon, où on pouvait déjà la streamer).

La comédie de Dan Harmon suit un groupe d'étudiant·es dans un community college, ce type d'universités américaines qui délivrent un diplôme en deux ans et coûtent beaucoup moins cher que les facs traditionnelles.

La série a démarré comme une sitcom classique, opérant grâce au charme de ses nombreux personnages –Joel McHale en ancien avocat arrogant, Yvette Nicole Brown en mère célibataire attachante, Alison Brie en bonne élève ou encore Donald Glover et Danny Pudi en meilleurs amis geeks.

Mais à la fin de la saison 1, «Modern Warfare» fait basculer la série dans une toute autre dimension: parodiant de nombreux classiques du cinéma d'action, l'épisode plonge la fac dans une guerre de paintball haletante et profite de l'occasion pour faire exploser la tension sexuelle entre deux personnages principaux.

Dès lors, la série ne cessera de repousser les limites de son format, devenant de plus en plus méta et ambitieuse. Avec six saisons et un nombre incalculable d'épisodes cultes, Community s'est hissée au rang des meilleures comédies de tous les temps et restera gravée dans l'histoire comme l'une des plus innovantes.

Le mot qui tombe à pic

Pisan zapra: en Malaisie, cette expression signifie «le temps nécessaire pour manger une banane». Vous le saurez pour votre cinquième pause goûter de la journée.

Le film qui fait du bien

La Garçonnière (Cinetek)

Si l'isolement vous pèse depuis le début du confinement, ce grand classique de Billy Wilder (à qui l'on doit aussi Certains l'aiment chaud) est fait pour vous.

C.C. Baxter (Jack Lemmon) est un petit employé d'assurance broyé par un quotidien monotone et solitaire. Son unique atout: un appartement à quelques pas de Central Park, qu'il prête aux patrons de son entreprise à la recherche d'une garçonnière pour leurs conquêtes extra-maritales. Baxter espère ainsi obtenir une promotion, mais ne gagne que le mépris opportuniste de ses supérieurs.

Parmi les conquêtes qui passent dans son deux-pièces, Fran (Shirley MacLaine), une opératrice d'ascenseur dont Baxter est secrètement amoureux. Un soir, après avoir été une fois de plus délaissée et manipulée par son amant, Fran tente de se suicider dans l'appartement et est sauvée in extremis par le locataire des lieux.

Vous l'aurez compris, La Garçonnière n'est pas une comédie romantique comme les autres. Wilder y dresse le portrait d'un monde froid et cynique qui écrase les plus vulnérables. Mais à travers la relation de Baxter et Fran, le réalisateur montre aussi que le remède à l'indifférence est dans nos relations avec les autres. Ensemble, les deux personnages prennent conscience de leur valeur et tiennent enfin tête à ceux qui ont tant profité d'eux.

Jack Lemmon et Shirley MacLaine sont renversants de charme, et la générosité de leurs interactions offre le parfait contre-pied à l'humour noir du film. Et si ça ne suffisait pas à vous convaincre, La Garçonnière vous montre en prime comment égoutter vos pâtes si vous n'avez pas de passoire. Bref, un film qui devrait satisfaire tous vos besoins, émotionnels et autres, pendant ce confinement.