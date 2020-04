La créativité vient-elle du côté droit ou gauche du cerveau?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

Le cerveau, comme le reste du corps humain, est organisé selon un plan de symétrie. Il est composé de deux hémisphères aux structures quasi identiques, comme le bras droit peut l'être par rapport au bras gauche.

Selon un mythe populaire, la personnalité de chaque individu s'expliquerait par l'activité supérieure d'un de ces hémisphères par rapport à l'autre. Il y aurait d'un côté les personnes inventives et créatives utilisant davantage l'hémisphère droit de leur cerveau, de l'autre celles qui sont plus logiques et rationnelles et utiliseraient l'hémisphère gauche. La réalité serait en fait beaucoup plus complexe, avance une étude de l'Université Drexel aux États-Unis, publiée dans la revue NeuroImage.

Les scientifiques ont mesuré l'activité électrique du cerveau de trente-deux guitaristes en pleine séance d'improvisation de jazz. La qualité de leur prestation était ensuite jugée par un panel d'expert·es musicien·nes en fonction de leur créativité et de leur justesse technique. Résultat, la créativité serait tout aussi bien stimulée par l'hémisphère droit du cerveau que par le gauche, avec une petite différence tout de même.

L'hémisphère gauche pour les plus expérimenté·es

En comparant les résultats des scans cérébraux des musicien·nes aux performances jugées créatives avec ceux du reste du groupe, l'équipe de recherche a observé une tendance. Les performances reconnues comme étant plus créatives étaient associées aux zones postérieures de l'hémisphère gauche, tandis que les improvisations de moins bonne qualité étaient associées à une activité frontale de l'hémisphère droit.

En se penchant plus particulièrement sur l'expérience de chaque musicien·ne en fonction de son activité cérébrale, les scientifiques ont fait une découverte surprenante. Les guitaristes expérimenté·es utilisaient principalement leur hémisphère gauche, tandis que les musicien·nes inexpérimenté·es se servaient majoritairement de leur hémisphère droit.

Pour l'équipe à l'origine de l'étude, le côté droit du lobe frontal serait donc lié à un contrôle plus conscient de la créativité, quand une personne fait par exemple face à une situation inhabituelle, contrairement au côté gauche de l'hémisphère du cerveau, qui agirait de manière inconsciente et créative, presque en mode «pilotage automatique», ajoute Fast Company. L'activité cérébrale associée à la créativité pourrait donc évoluer au fil du temps grâce, entre autres, à l'expérience.