5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 3

Le confinement s'installe dans la durée. Déjà dix-neuf jours que nous sommes enfermé·es dans nos appartements. Allez, on s'accroche. Vous avez déjà fait le tour de tout ce que Netflix a à offrir? Les podcasts sont une bonne alternative. Ça tombe bien, la rédaction de Slate.fr vous propose chaque semaine cette liste hebdomadaire de cinq podcasts, recommandés par les membres du Slate Podcast Club. Créé par nos soins il y a un an, ce groupe Facebook regroupe des aficionados qui partagent leurs podcasts coups de cœur pour adultes et enfants.

«Les P'tites histoires», Taleming

Le moment du coucher est toujours très particulier: souvent l'enfant rechigne, ne veut pas dormir. Le parent, paniqué, sort son arme secrète: une histoire. Si pendant ce confinement, l'inspiration vous manque –on ne vous jugera pas–, Les P'tites histoires vous sauveront. Des histoires originales, très courtes, d'une minute et pas plus –sauf le jeudi où Taleming pousse les murs– qui transportent votre progéniture dans des univers parfois touchants, drôles, totalement barrés. Au total, plus d'une cinquantaine de contes vous attendent sur la plateforme. Parfait, quand on se doute que le gouvernement prévoit de rallonger encore le confinement...

«Amaury peureux chevalier», Les Histoires capilotractées

Dans ses rêves, Amaury, jeune chevalier, est courageux. Le plus fort! Une fois réveillé, l'atroce réalité le rattrape. Loin de l'image de preux chevalier qui inonde nos contes d'enfants, Amaury est peureux, un phobique par nature, déstabilisé par sa propre ombre. Assez embêtant, non? Amaury, peureux chevalier est un conte pour enfant loufoque, qui vous transporte dans l'univers coloré du royaume peu commode de Bouvière, où les habitant·es sont totalement farfelu·es: une princesse capricieuse, un papa gâteau totalement à la ramasse, un chevalier glouton...

«L'Effet Panda», WWF

«Parce que le travail n'est jamais terminé, il arrive que l'on oublie de célébrer les victoires. Pourtant, chaque avancée même infime demeure essentielle.» Prendre le temps de constater le labeur de celles et ceux qui, chaque jour, protègent notre environnement, c'est la mission que s'est donnée l'ONG WWF en lançant L'Effet Panda. On suit les petites mains de l'organisation, on écume les océans aux côtés des cétacés, traverse la forêt amazonienne, parcourt les Alpes françaises... Pendant quelques minutes, on explose les quatre murs de notre salon et part à la rencontre de la biodiversité pour mieux la comprendre.

«Bouffons», Nouvelles écoutes

Ça n'aura échappé à personne, pendant ce confinement on passe plus de temps la tête dans son frigo ou ses placards, que face à ce bouquin que l'on s'était promis de lire. Notre ventre crie famine et Nouvelles écoutes a la solution: Bouffons. Chaque mercredi, Émilie Laystary réunit les passionné·es de bouffe autour d'un sujet: la folie des cupcakes (qu'est-ce qui nous a pris?), les divergences autour de la coriandre (inutile ou délicieuse?), huile ou beurre (dilemme cornélien)... Confinement oblige, le podcast s'est adapté à la spécificité de ce moment inédit avec une série de «Bouffons de la débrouille», qui parle de notre rapport à la cuisine durant le confinement.

«Confinénuphar», Anouk Perry Podcast

Le confinement, elle en avait connaissance avant les autres: un pote de son pote qui bosse au ministère de l'Intérieur l'aurait prévenue. Et elle avait raison. Emmanuel Macron annonce le jeudi 12 mars l'interdiction de sortir sous certaines conditions. Sa vie est chamboulée, à l'image de son podcast. Fini les histoires de moments gênants qu'elle racontait par le passé. Dans Confinénuphar, Anouk Perry raconte avec drôlerie son quotidien, son emménagement express avec son compagnon, son télétravail, ses journées à épier ses voisins, les tensions qui grandissent et une partie de Playmobil.