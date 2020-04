Les podcasts sur la maternité à écouter pendant le confinement

Temps de lecture: 2 min

«Galère sa mère!», Parents

5 épisodes de 30 minutes

«L'éducation bienveillante, franchement qui y arrive?» Le ton de ce nouveau podcast du magazine Parents , lancé début janvier, est donné dès le premier épisode. Grâce à l'aide d'expert·es, il répond à une question cash qu'on n'ose pas souvent poser en société et ça fait du bien. De l'allaitement «Pourquoi un tel moment de solitude?» à la charge mentale «Pourquoi je connais la pointure des enfants et pas lui?», en passant par l'organisation de la famille pendant le confinement, les sujets de parentalité sont abordés de manière rassurante avec de nombreux conseils précieux. Le podcast idéal pour déculpabiliser et dire adieu à la pression.

«Journal d'un nouveau-né», «Les pieds sur terre», France Culture

2 épisodes de 28 minutes

À quoi pense un bébé? Vaste question à laquelle la journaliste Elise Andrieu s'attache dans cette série qui suit l'arrivée dans le monde d'un nouveau-né, Marius, pendant plusieurs mois. Dans le premier épisode, sa mère, Laure, est à vingt jours du terme. Elle revient avec poésie sur sa rencontre avec son père, Jérôme, au Bataclan en 2011. Dans le deuxième épisode, ses parents racontent sa naissance à la maternité, ses premiers jours, le retour au travail de Jérôme. Marius a 7 semaines et connaît de nombreuses premières fois, comme sa première séparation avec sa mère. «Mon corps et mon esprit s'étaient habitués à être toujours à deux. Seul, cela fait un vide», explique Laure. La suite de ce beau carnet de bord arrive dans les prochains mois.

«Le podcast des Maternelles», France Télévisions

12 épisodes de 25 minutes

Présenté par le journaliste Benjamin Muller , chroniqueur dans l'émission éponyme sur France 5, ce podcast promet de n'avoir aucun tabou. À la fin de l'écoute de cette première saison, la promesse semble tenue: péridurale, discrimination au travail après le congé maternité, enfant relou, jalousie dans la fratrie, traumatisme de la césarienne... S'appuyant sur des témoignages de futures ou de jeunes mamans, chaque épisode répond à un sujet complété par des conseils de professionnel·les. Finement monté et produit, ce podcast est garanti sans injonctions. Mention spéciale pour «Parents épuisés, comment s'en sortir?», propice au climat ambiant du confinement.

«La Matrescence», Clémentine Sarlat

45 épisodes de 50 minutes

Contraction entre «maternité» et «adolescence», la matrescence est un concept théorisé par l'anthropologue américaine Dana Raphael et développé par la psychiatre Alexandra Sacks. Il décrit la transformation des femmes lorsqu'elle deviennent mères pendant le quatrième trimestre dont on parle si peu. Face au manque d'informations sur le sujet, la journaliste sportive Clémentine Sarlat a décidé de lancer ce podcast il y a un an. Elle y aborde les différentes questions que se posent les mères en faisant appel à son propre vécu, mais aussi en interrogeant d'autres parents et des expert·es. Langue des signes, charge mentale, homoparentalité, apprendre à être parent, post-partum, la place des pères... Des thèmes variés évoqués avec pédagogie et simplicité.

«Accouche», Fondation Mustela

5 épisodes de 30 minutes

Si ce podcast s'adresse d'abord aux professionnel·les de santé, il permet aux futurs parents de trouver des informations de qualité sur l'accouchement. Dans chaque épisode, une sage-femme et un·e autre expert·e de la périnatalité échangent autour d'un sujet lié à la naissance, de la grossesse au post-partum. Leurs travaux de recherche servent de point de départ à la réflexion: accouchement physiologique, postures maternelles, gestion de la douleur, accouchement à domicile, dépression post-partum. S'il est plus technique que les autres podcasts sur la maternité, il a le mérite de creuser en profondeur les thèmes abordés avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme et de remettre en question certains acquis.