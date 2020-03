Un joueur de foot irlandais condamné à une amende par son club pour une référence à l’IRA

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

«Un post inapproprié sur les réseaux sociaux». Le club de football anglais de Stoke City s’est ainsi justifié pour condamner James McClean, son milieu de terrain de 30 ans, à une amende de deux semaines de salaire. Sur ce post Instagram, on le voit assis sur une malle devant son fils et sa fille (qui mange une pomme). Le trentenaire a une cagoule sur la tête et a complété son post d’un titre : «Leçon de l’école aujourd’hui : Histoire» avec deux émojis pleurant de rire. Une référence assez évidente à l’IRA et aux «Troubles», le conflit nord-irlandais qui a causé la mort de 3.500 personnes, raconte The Independent .

«Je n’ai jamais voulu offenser quiconque, mais je me rends compte maintenant que je l’ai fait et je m’en excuse sans réserve. J’ai parlé au club et je supprimerai mon compte Instagram», a déclaré James McClean. Avant cela, la polémique l’avait amené à supprimer son post et une pétition en ligne a même été lancée, demandant à Stoke City de limoger le milieu de terrain pour ses actions. Le club semble toutefois considérer l’affaire comme close.

Ce n’est pas la première fois que McClean suscite la polémique. Le joueur, international irlandais, a toujours refusé de porter un coquelicot lors du jour du Souvenir – le 11 novembre anglais. À cette période, tous les joueurs, arbitres et entraîneurs portent un coquelicot pour se souvenir de la guerre. McClean, qui est né à Derry, une ville-frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, n’a jamais affiché le fameux coquelicot en raison du massacre du «Bloody Sunday», au cours duquel 13 Irlandais non armés ont été tués par balle à Derry en 1972.

Pour ses positions, le joueur a souvent été insulté sur les terrains anglais pendant qu’il jouait. Il a aussi reçu de nombreux messages menaçants sur les réseaux sociaux pour le non-port du coquelicot. Cette saison, le club de Barnsley a même été condamné à une amende de 20.000£ après que ses fans ont été accusés de violences sectaires envers McClean pour l’avoir insulté à ce sujet. Un responsable du club adverse a même lâché qu’il «devrait être habitué». Preuve que, plus de 20 ans après, cette période trouble du Royaume-Uni continue de hanter tous les terrains.