5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 2

Temps de lecture: 2 min

Confinement, J+12. Pour briser la routine, la rédaction de Slate.fr vous propose chaque semaine une liste de cinq podcasts, recommandés par les membres du Slate Podcast Club.

Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des fans qui partagent leurs podcasts coups de cœur, pour adultes et pour enfants.

À LIRE AUSSI 10 recommandations du Slate Podcast Club contre l'ennui du confinement

«Modern Love» par Nadia Daam, France Inter

Parler de love à la radio, elle le fait si bien. Nadia Daam pilote depuis la rentrée 2019 sur France Inter l'émission «Modern Love» –en référence au tube indémodable de David Bowie, son chanteur préféré–, avec pour devise: «Liberté, égalité, sexualité.» Le ton est donné.

«Modern Love» est une libre antenne où les auditeurs et auditrices racontent leurs ami·es, leurs amours, leurs emmerdes, leur sexualité. Un exutoire partagé avec un·e invité·e qui n'est «surtout pas un expert».

«Cours, Redwane, Cours!» par Redwane Telha, Nouvelles Écoutes

Il y a, à l'arrivée, un pari fou: participer au marathon de Paris en avril 2021, dans moins de 500 jours. Pourquoi fou? Parce que Redwane s'élance avec deux cailloux dans ses chaussures: le jeune homme souffre d'hémiplégie, une paralysie partielle de ses membres du côté droit, et est obèse –à noter que jusqu'ici, personne d'hémiplégique n'a réussi à courir le marathon.

Pas question de renoncer, au contraire. Dans Cours, Redwane, cours!, on suit son entraînement intense (levé à 6 heures du matin pour un footing, respect), les vannes de sa famille, les doutes de sa sœur, ses moments de questionnement et ses visites chez le psychologue. On parcourt avec lui ses premières foulées, on ressent ses douleurs, sa fatigue. Mais on le soutient, coûte que coûte.

À LIRE AUSSI Les podcasts à écouter sur le confinement

«Un bon moment» par Kyan Khojandi et Navo

Le titre est simple, cash et révélateur: car oui, on passe un bon moment aux côtés de l'humoriste Kyan Khojandi et de son compagnon de bêtises, accessoirement cocréateur de la série Bref.

Autour d'une table, ces deux grands potes reçoivent des artistes, entre autres Florence Foresti, Orelsan, Roman Frayssinet et Jonathan Cohen, et parlent de tout et de rien: d'expériences professionnelles, parfois personnelles, de sujets qui leur tiennent à cœur…

Le duo invente aussi des jeux totalement loufoques. Exemple: le multi blind test, où six chansons sont lancées en même temps, avec le même but, découvrir les différent·es interprètes. Déconnade assurée.

«Home Sweet Home»

Elisa a 8 ans. Comme chacun·e d'entre nous, elle est confinée. Un jour, elle dit à sa maman: «Moi aussi, je veux faire un podcast.» C'est chose faite.

Depuis sa home sweet home, la petite fille tient un journal de bord de sa vie pendant le confinement et s'interroge sur le monde qui l'entoure. Et maman, comment vit-elle ce moment inédit? Et ses grands-parents? Les masques, où sont-ils? Comment occupe-t-on nos journées? L'école à distance, comment ça marche?

Chaque jour, Elisa nous partage ses pensées pour quelques minutes. Un chouette podcast, qui plaira sans hésitation aux plus petit·es.

À LIRE AUSSI Les podcasts à faire écouter à vos enfants pendant le confinement

«El Kapoutchi», Radio-Canada

Sur une planète éloignée réside l'effroyable El Kapoutchi, le roi des méchants. On dit qu'il parcourt le monde pour accomplir «sa plus grande passion: embêter les plus petits». Il va même plus loin! «Plus les enfants pleuraient, plus El Kapoutchi resplendissait.» Sympa.

Heureusement, derrière ses apparences de grand méchant loup, El Kapoutchi est un personnage loufoque et attachant. Dans cette série, on y suit ses aventures cocasses, lui qui ose s'attaquer à la fée des dents (oui!), berner le Père Noël (il n'a donc aucune limite?) et gâcher la grande finale de hockey junior (oui, on est au Canada).

Ce balados –c'est comme ça que l'on appelle les podcasts au Québec– conçu pour les petites oreilles saura satisfaire les plus grandes.