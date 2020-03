Pause réconfort #5: cinq minutes pour oublier l'actualité

Temps de lecture: 3 min

Qu'on soit confiné·e à la campagne ou à la ville, dans un 30m2 ou une maison de deux étages, une chose est sûre: difficile d'échapper à l'actualité anxiogène omniprésente de ces dernières semaines.

Même (surtout) en pleine crise sanitaire, il est crucial de protéger notre santé mentale, c'est pourquoi on a voulu vous apporter quelque chose de différent. Tous les jours, une respiration de quelques minutes, une pause feel good au milieu de toute cette merde.

Alors mettez vos notifications en sourdine et plongez-vous dans notre sélection 100% réconfortante.

Les 30 secondes qui font rire

– Si l'ennui en confinement peut mener à de tels chefs-d'œuvre, tant mieux:

– Un petit exercice de relaxation offert par ce chien extrêmement paisible:

– Quand ton quotidien se transforme en jeu de Uno:

– The Doctor elle-même a tenu à faire passer un message rassurant:

La chanson feel good

«Another Day of Sun» par le casting de La La Land

Le morceau d'ouverture de la comédie musicale La La Land est un concentré d'énergie et de bonne humeur, dont quelques notes suffisent à mettre la pêche. Mais surtout, c'est une chanson sur toutes celles et tous ceux qui croient (peut-être aveuglément) en leurs rêves et se donnent les moyens de les réaliser. Un hymne optimiste dont on a bien besoin aujourd'hui.

La bonne initiative

Alors que la tenue du Festival de Cannes est pour l'instant décalée à l'été, le Palais des festivals va être transformé en refuge pour SDF.

La photo qui fait du bien

L'écrivain Harlan Coben a relayé cette photo, prise par une infirmière, d'un homme avec un panneau «Merci à vous tous aux urgences d'avoir sauvé la vie de ma femme. Je vous aime». On vous avoue qu'on a un peu pleuré.

This photo was taken by an ER nurse in Morristown, NJ and I just can’t. pic.twitter.com/vYjCtlsYji — Harlan Coben (@HarlanCoben) March 25, 2020

Le point célébrités

Line Renaud a plus de chiens qu'on a de rouleaux de PQ:

Mes ami(e)s. Je suis confinée, mais pas seule Voici, de gauche à droite, Lady, Pirate, Nueva et le dernier venu, Oscar. Restez chez vous, en famille et prenez bien soin de vous et de vos proches ! Je vous embrasse Line pic.twitter.com/e5KyZfMGwn — Line Renaud (@linerenaud) March 24, 2020

La parenthèse mignoncité

Les vidéos de BBC Earth sont une source intarissable d'animaux mignons. Dans celle-ci, une famille de chimpanzés adopte une fausse tortue/caméra cachée placée là pour les observer.

Histoires de balcon

On passe le bonjour à ce monsieur qui nous a fait coucou pendant le discours de Macron:

La France que j'aime c'est celle qui lâche rien et qui, quelles que soient les circonstances, ne manque jamais une occasion de faire coucou quand elle passe à la télé !



pic.twitter.com/jEa2zq2M8y — David Honnorat (@IMtheRookie) March 25, 2020

Le mot qui tombe à pic

Kummerspeck: ce mot allemand, qui décrit le poids que l'on prend lorsque l'on mange pour compenser nos émotions, se traduit littéralement par «bacon de chagrin». Ça arrive à tout le monde, et ce n'est pas grave du tout!

Le film feel good

Call Me By Your Name (Canal+)

Un film qui vous fait pleurer toutes les larmes de votre corps peut-il être feel good? Nous, on pense que oui et Call Me By Your Name en est la preuve. L'action se déroule lors d'un été idyllique dans la campagne nord-italienne dans les années 1980. Entre balades à vélo, soirées au village, farniente au bord de la piscine et baignades dans le lac du coin, les vacances d'Elio et Oliver ressemblent à un univers parallèle dans lequel on rêverait de vivre en ce moment. Et ne parlons même pas de l'histoire d'amour au cœur du récit, à la fois bouleversante, épique et incroyablement érotique.

Alors que la plupart de nos interactions physiques actuelles sont suivies de lavages de main intensifs, on n'a qu'une envie: rester plonger dans l'univers de passion et de sensualité de ce merveilleux film.