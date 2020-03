Pause réconfort #3: cinq minutes pour oublier l'actualité

Temps de lecture: 4 min

Qu'on soit confiné·e à la campagne ou à la ville, dans un 30m2 ou une maison de deux étages, une chose est sûre: difficile d'échapper à l'actualité anxiogène omniprésente de ces dernières semaines.

Même (surtout) en pleine crise sanitaire, il est crucial de protéger notre santé mentale, c'est pourquoi on a voulu vous apporter quelque chose de différent. Tous les jours, une respiration de quelques minutes, une pause feel good au milieu de toute cette merde.

Alors mettez vos notifications en sourdine et plongez-vous dans notre sélection 100% réconfortante.

Les 30 secondes qui font rire

– Quand l'expression «recette de grand-mère» prend un tout autre sens:

when this is all over, i would love to find this lady and give her the biggest hug ever. pic.twitter.com/s32xu3ZaJq — kim. (@KimmyMonte) March 23, 2020

– Attention, le sport à la maison comporte certains risques:

Day 8 of quarantine pic.twitter.com/6b9zFYUX9Y — Economy still tight (@UnoThemOnes) March 22, 2020

– Le point positif de toute cette histoire: un jour, on pourra se la péter devant nos petits-enfants.

À mes gosses je serai comme ça quand je leur raconterai le #confinementtotal pic.twitter.com/A9QDMV1dFP — T (@Tmaazz) March 16, 2020

La chanson feel good

«So Much Love» de Nada Surf

Juste avant que le confinement ne soit mis en place, Nada Surf donnait un concert à Paris. Devant une situation sanitaire de plus en plus alarmante, le groupe avait décidé d'enchaîner deux représentations dans la soirée, pour scinder le public en deux et lui permettre d'être assez espacé dans la salle. Un joli geste pour des fans soulagé·es, et un souvenir qui paraît bien lointain maintenant que toutes les représentations artistiques en France ont été (à raison) annulées.

Quant à ce morceau tiré de leur nouvel album, son titre est assez explicite: le groupe de rock le plus choupi de l'univers nous rappelle de nous aimer les uns les autres. Un message positif qu'on a bien besoin d'entendre en ce moment.

L'initiative solidaire

Pour les plus démuni·es, l'association Aurore organise une distribution de paniers-repas pour 5.000 personnes à Paris, tous les jours de 9h30 à 14h. Plus d'infos ici.

L'article qui fait du bien

On a honnêtement poussé un petit cri de joie quand on a lu le titre de cet article: une Italienne de 95 ans a réchappé du Covid-19. Elle vient de rentrer chez elle. On lui souhaite de bien se reposer!

Le point célébrités

Pour nous détendre, rien de tel qu'écouter Lizzo jouer de la flûte et nous aider à méditer.

La parenthèse mignoncité

Kim, c'est «la chèvre la plus stylée de Franche-Comté», selon son profil Instagram. C'est aussi la plus mignonne, si vous voulez notre avis, et on vous recommande de suivre ses adorables aventures pour vous changer les idées.

Histoires de balcon

Même celles et ceux qui n'ont pas de balcon ont des histoires marrantes à raconter, comme cette personne qui a perdu ses poules:

Le mot qui tombe à pic

Tsundoku: Ce mot japonais désigne le fait d'acheter des livres et de les voir s'empiler chez vous sans jamais les lire. Une activité à laquelle, si vous êtes comme nous, vous vous prêtez sûrement depuis des années. Eh bien, il est temps d'enfin tous les lire!

Le film feel good

Chantons sous la pluie (Canal+, La Cinetek)

Comédie musicale cultissime de 1952, Chantons sous la pluie est un pur produit de l'âge d'or d'Hollywood et un vrai régal pour les amoureuses et les amoureux de cinéma. D'abord, parce que ça s'intéresse à l'industrie du film et plus particulièrement au passage du cinéma muet au cinéma parlant.

Ensuite, grâce à son casting de rêve: Gene Kelly, plus charismatique que jamais, et Debbie Reynolds, renversante de charme dans son rôle le plus emblématique. Mais surtout, grâce à ses numéros musicaux devenus légendaires –impossible de ne pas sourire en regardant un Gene Kelly amoureux danser sous la pluie et chanter «Singing in the Rain» ou en voyant les trois personnages principaux se souhaiter un «Good Morning» enjoué. Bref, un chef-d'œuvre suspendu dans le temps, qui nous fait oublier tous nos soucis.