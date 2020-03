Pause réconfort #2: cinq minutes pour oublier l'actualité

Temps de lecture: 3 min

Qu'on soit confiné·e à la campagne ou à la ville, dans un 30m2 ou une maison de deux étages, une chose est sûre: difficile d'échapper à l'actualité anxiogène omniprésente de ces dernières semaines.

Même (surtout) en pleine crise sanitaire, il est crucial de protéger notre santé mentale, c'est pourquoi on a voulu vous apporter quelque chose de différent. Tous les jours, une respiration de quelques minutes, une pause feel good au milieu de toute cette merde.

Alors mettez vos notifications en sourdine et plongez-vous dans notre sélection 100% réconfortante.

Les 30 secondes qui font rire

– À chaque fois que vous vous apprêtez à toucher une surface, n'oubliez pas les paroles sacrées de Cardi B:

– La police espagnole a du talent:

– Coronavirus et candidate de «Secret Story», même combat:

le coronavirus quand il infecte un membre d'une famille jusque là épargnée : pic.twitter.com/FjftBKHQk4 — useless king (@LeMendibilien) March 20, 2020

– Si vous cherchez des idées d'activité pendant le confinement, les chorés TikTok sont là pour vous:

– Notre journée type en période de quarantaine:

La chanson feel good

«Ma quale idea» de Pino d'Angiò

Quelques notes de ce classique italien des années 1980 suffisent à remonter le moral. Écoutez la voix suave de Pino d'Angiò au réveil, sous la douche ou quand vous avez besoin d'un break dans la journée. Imaginez-vous marcher le long d'une plage de la Méditerranée en plein été. Bonne humeur garantie.

Bon à savoir

La Fnac a mis en ligne une liste de centaines de livres gratuits, pour notre plus grand bonheur. Au programme, Orgueil et préjugés, plusieurs Jules Verne, Les Misérables, Les Quatre Filles du docteur March, Le Portrait de Dorian Gray, Les Hauts de Hurlevent, Madame Bovary, Au bonheur des dames, Moby Dick, Le Rouge et le Noir, Le Comte de Monte-Cristo et pas mal de trucs érotiques, parce qu'il en faut pour tous les goûts et toutes les humeurs.

Le point célébrités

D'habitude, on n'est pas trop fans des journaux de confinement des 1%... sauf quand c'est January Jones. L'actrice, connue pour avoir incarné Betty Draper dans Mad Men, a toujours su faire preuve d'humour bizarre sur Instagram, et elle continue pendant la quarantaine, avec des vidéos self-care complètement absurdes et fascinantes.

La parenthèse mignoncité

Si vous êtes confiné·e avec votre chien, n'oubliez pas de vous faire des sessions musique avec lui:

Histoires de balcon

Une super astuce pour promener son chien sans prendre de risque (ne marche pas avec les saints-bernard):

Le mot qui tombe à pic

Boketto: ce mot japonais signifie «fixer l'horizon d'un air absent sans penser à quoi que ce soit», ce qui résume plutôt bien 83% de nos journées en ce moment.

Le film feel good

Easy A (Netflix)

Dans l'univers des teen comedies, Easy A fait partie de l'élite, dans la droite lignée des films de John Hughes. Olive est une ado sans histoires, précoce et vive d'esprit. À la suite d'une série de malentendus, elle devient la cible, dans son lycée, de rumeurs sur sa sexualité prétendument débridée.

C'est drôle, très bien écrit, avec en filigrane un commentaire percutant sur la façon dont les jeunes filles sont constamment jugées, qu'elles soient perçues comme trop prudes ou pas assez.

C'est aussi le premier rôle principal d'Emma Stone, charismatique à souhait et dont on devine déjà le futur de star. Le reste du casting est tout aussi réjouissant, surtout les parents ultra cools d'Olive, joués par les incroyables Stanley Tucci et Patricia Clarkson.

Un classique qu'on a déjà vu une bonne dizaine de fois et dont on ne se lasse toujours pas.