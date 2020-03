Pause réconfort #1: cinq minutes pour oublier l'actualité

Temps de lecture: 3 min

Qu'on soit confiné·e à la campagne ou à la ville, dans un 30m2 ou une maison de deux étages, une chose est sûre: difficile d'échapper à l'actualité anxiogène omniprésente de ces dernières semaines.

Même (surtout) en pleine crise sanitaire, il est crucial de protéger notre santé mentale, c'est pourquoi on a voulu vous apporter quelque chose de différent. Tous les jours, une respiration de quelques minutes, une pause feel good au milieu de toute cette merde.

Alors mettez vos notifications en sourdine et plongez-vous dans notre sélection 100% réconfortante.

Les 30 secondes qui font rire

– Attention, les DJ sets à domicile peuvent nuire à la santé de vos animaux domestiques.

– Vous aussi, vous avez l'impression qu'entre les apéros Skype et les cours de yoga sur Insta, votre emploi du temps n'a jamais été aussi chargé que depuis quelques jours? La vidéo de l'Italien Paolo Camilli devrait vous parler.

– On l'a déjà vue partout, mais on ne s'en lasse pas: cette vidéo d'un policier parisien qui danse pour divertir les confiné·es du XVIIIe arrondissement.

Des habitants confinés dans Paris 18ème font danser des policiers depuis leur fenêtre #coronavirus #confinement #JeResteChezMoi



Vidéo envoyée par une amie. pic.twitter.com/qCcmEzkqbQ — Jordan Klein (@JordanKln) March 19, 2020

La chanson feel good

«MacArthur Park» de Donna Summer

On peut toujours compter sur Donna Summer pour conférer la dose nécessaire de mélodrame à une image pourtant banale. Comme dans cette chanson sortie en 1978, qui raconte le destin funeste d'un gâteau abandonné sous la pluie –une tragédie insupportable, car comme l'énonce la chanteuse, «j'ai mis tant de temps à le faire, et je n'aurai plus jamais la recette».

Le morceau, composé à l'origine par Jimmy Webb, était en fait inspiré par une rupture. Il parlera donc à la fois aux personnes qui se sentent seules, et à celles qui regrettent de ne pas avoir acheté de farine avant le confinement. Un drame pâtissier également immortalisé par la drag queen Manila Luzon, dans une interprétation plus dramatique que jamais.

L'initiative solidaire

La communauté Écotable, une association basée à Paris qui promeut l'alimentation durable, veut soutenir les soignant·es en cuisinant et en leur livrant au moins 500 repas par jour gratuitement. Pour cela, elle organise une levée de fonds, à laquelle vous pouvez participer ici.

Le point célébrités

Terry Crews, trésor international que l'on peut actuellement voir dans la série Brooklyn Nine-Nine, nous montre en musique comment bien nous laver les mains (en vrai, on vous recommande de frotter un peu plus longtemps que lui).

La parenthèse mignoncité

Laissez ce chimpanzé chatouilleux vous faire oublier tous vos soucis:

Histoires de balcon

Aperçus sur un balcon parisien, un papa et son fils, qui n'a pas plus de 5 ans, sont assis côte à côte au soleil. Après plus d'une heure, le père se lève pour rentrer. On entend le petit lui dire: «Encore cinq minutes». Le père se rassoit avec un sourire.

Le mot qui tombe à pic

Kalsarikännit: ce mot finlandais désigne le fait de boire en sous-vêtements, chez soi, sans aucune intention de sortir. Bref, kalsarikännit, c'est ce qu'on fait tous les jours dès 16 heures depuis une semaine.

L'article qui fait plaisir

En soutien à l'Italie, l'orchestre national de Serbie a joué Bella Ciao en vidéoconférence. Non, on ne pleure pas, on a juste une poussière dans l'œil –qu'on ne peut pas gratter, sinon on va se contaminer.

Le film qui fait du bien

Pride (Canal+): Face à ce que nous traversons aujourd'hui, nous pouvons sans doute beaucoup apprendre de certains survivants de la crise du sida, comme Jonathan Blake, récemment interrogé par BuzzFeed News.

Ce militant désormais âgé de 70 ans est notamment connu pour avoir soutenu la grève des mineurs britanniques en 1985. Son combat –et celui de ses camarades– est retracé dans Pride, une comédie dramatique aussi tendre qu'exaltante.

Avec ses nombreuses scènes musicales et une bienveillance absolue pour ses personnages, le film de Matthew Warchus est un vrai baume au cœur, tout en nous rappelant que la solidarité est vitale pour pouvoir avancer. À bon entendeur.