10 recommandations du Slate Podcast Club contre l'ennui du confinement

Le confinement pèse sur nos esprits. Alors pour s'évader (au moins pour quelques minutes), rien de mieux que les podcasts.

Les membres du Slate Podcast Club, créé par la rédaction de Slate.fr il y a un an, ont partagé diverses recommandations pour adultes et enfants. Nous en avons sélectionné dix.

«Guillemette», Arte

Il était une fois Guillemette, une petite fille distraite et rigolote qui se retrouve empêtrée dans des histoires rocambolesques. À chaque épisode, elle rencontre une pluie d'animaux: une tortue fan de football, un bernard-l'hermite géant, un bébé tatou malade, un éléphant à deux trompes…

Aux manettes de ces folles histoires, Julie Bonnie, conteuse hors pair aux multiples casquettes: écrivaine, violoniste punk et chanteuse rock –rien que ça. Mention spéciale pour cette chanson qui reste en tête (bonne chance aux parents).

«Mythes et légendes»

Qui, enfant, n'a jamais été intrigué par les légendes et mythes de notre monde? Le fleuve Styx aux Enfers, les folles péripéties d'Ulysse, roi d'Ithaque, l'impétueux Zeus…

Marc Jer, incollable sur le sujet, nous raconte ces histoires fantastiques, de la Grèce antique à l'Égypte ancienne, en passant par des légendes plus contemporaines, comme celle du vampire Dracula ou du terrifiant monstre du Loch Ness.

«Loin de Garbo», Spotify

Darius et Greta, jeunes amoureux, font face à un choix douloureux: quitter leur pays, leur atelier de couture, leur vie d'avant, menacée par la dictature. Alors ils s'enfuient, avec leur bébé Milo. On suit leurs péripéties, la difficile traversée de l'océan, la transformation du quotidien, l'espoir porté en un eldorado où tout est à réinventer.

Loin de Garbo est un conte musical pour enfants sur l'exil forcé et les migrations, une histoire contemporaine, relatée avec intelligence, à l'aide de musiques entraînantes et teintées d'inspirations tziganes, signées Alexis Ciesla.

«En charentaine»

En voyant cette proposition, on était pour le moins surprises. À l'écoute aussi.

Emmanuel Macron annonce le confinement total, les chaînes d'infos en continu s'emballent, les spots du gouvernement sur le Covid-19 passent en boucle… Dans cette atmosphère anxiogène, Isabelle Field, à la voix robotique presque métallisée, et son chat Jean-Michelle se mettent en quarantaine.

On entend la panique de la journaliste, qui fait l'inventaire de ses placards, ses lavages de mains incessants et les miaulements de son chat, à n'en plus finir.

«Lire c'est vivre!», France Culture

Il y a deux manières de lire. Celle apprise au lycée ou à l'université, où chaque mot est disséqué, chaque allitération analysée. Et celle revendiquée par un ancien de l'ORTF, Pierre Dumayet, journaliste à l'origine de l'émission «Lire c'est vivre!» en 1976: une rencontre entre ces personnages et nous, qui finissent, une fois le livre clos, par habiter nos vies.

Micro à la main, Pierre Dumayet demandait à plusieurs personnes de lire le même texte et de souligner un passage qui les avait intéressées, interrogées ou intriguées.

L'épisode «Lire c'est vivre» des Pieds sur terre, piloté par Sonia Kronlund, est un hommage en archives à cette fameuse émission, qui cherchait à reconstruire le lien entre la littérature et la vie quotidienne.

«À bientôt de te revoir», Binge Audio

Comment décrire À bientôt de te revoir? Un joyeux bordel, animé avec brio par Sophie-Marie Larrouy, où vouvoiement, langage policé et codes sociaux sont proscrits. Au contraire, la déconnade, les vannes en cascade et le millième degré sont encouragés.

Une discussion folle entre la journaliste et un·e invité·e, qui permet mine de rien d'en apprendre énormément sur son prochain.

«RomComment?»

Les comédies romantiques, tout le monde en regarde. Pas la peine de mentir, on le sait. Mais comment sont-elles construites?

Flore et Clara, deux bonnes copines, tentent d'y répondre en décortiquant le meilleur comme le pire de ces histoires d'amour, des classiques comme Grease aux romcoms pour ados façon À tous les garçons que j'ai aimés.

Au rythme de rires et de fangirling –on le sent d'emblée, elles sont fans–, elles analysent les rouages et faux pas de ce genre à part entière.

«En français dans le texte: rap et littérature», Radio Nova

Qui a dit que les rappeurs étaient fâchés avec la littérature française? Et inversement? Radio Nova prend le taureau par les cornes et détruit à la racine ces préjugés en six épisodes.

Le concept est simple: un romancier parle d'un son de rap qui le fascine, et un rappeur de son obsession pour un texte littéraire. Avec un mantra: deux arts différents, mais un dialogue naturel.

«Et toi?», Spotify

En confinement, on est parfois seul·e. Pour rompre l'isolement, il y a Et toi?, un ensemble de capsules où des voix répondent à des questions parfois superficielles, parfois existentielles. Et toi, sur quoi as-tu changé d'avis? Et toi, à quoi as-tu renoncé? Et toi, de quoi as-tu peur?

La voix du journaliste n'est jamais audible: ce sont toujours les autres qui sont mis en avant, dans leurs retranchements, leurs interrogations et leurs moments de vie.

«Les Baladeurs», Les Others

Toujours dans la même veine, briser le confinement, Les Baladeurs poussent les quatre murs de nos appartements et nous transportent sur les pas de voyageurs intrépides à l'autre bout du monde.

De l'Atlas marocain aux forêts tropicales colombiennes, on suit les (més)aventures de ces explorateurs casse-cous. Pédalier d'enfer sur la plus haute route du monde? Facile. Marche nomade dans les montagnes d'Iran? Un jeu d'enfant.