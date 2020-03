Votre personnalité change avec l'âge, et c'est souvent pour le mieux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC Future

Physiquement, nous savons ce que la vieillesse entraîne. La peau n'est plus aussi tendue, le dos se courbe et les déplacements sont plus difficiles. Mais au niveau de la personnalité, quel changement observe-t-on avec l'âge?

Pendant longtemps, on pensait qu'une fois la trentaine arrivée, notre personnalité se figeait et qu'on allait devoir se coltiner ce caractère de chien jusqu'à la fin de notre vie. Selon BBC Future, qui a passé en revue de nombreuses études scientifiques sur le sujet, ce n'est pas aussi simple que ça. Notre personnalité évoluerait en fait de façon progressive et imperceptible, et ce jusqu'à plus ou moins nos 80 ans.

On est loin de parler d'un déclin. La modification progressive de nos personnalités aurait des avantages surprenants, bien loin des stéréotypes attestant que les personnes âgées sont toujours ronchonnes.

Plus altruiste, tout aussi aimable

En vieillissant, le corps change, mais la façon de voir la vie aussi. Fort·es de notre expérience passée, nous avons tendance avec l'âge à être davantage confiant·es, généreux ou généreuses et altruistes, surtout envers les personnes socialement éloignées. Nous développons également un meilleur sens de l'humour, selon les études scientifiques analysées par le média britannique.

Par ailleurs, plus nous vieillissons, plus il nous est facile de contrôler nos émotions d'après une autre étude publiée par le National Center for Biotechnology Information et effectuée sur près de 1.795 Américain·es pendant une période de cinquante ans.

Mais il n'y a pas que des points positifs. Une analyse publiée dans la revue American Psychological Association faite sur 47.190 personnes vivant aux États-Unis ou en Europe a tout de même remarqué que le temps influençait également notre curiosité. Ainsi, en vieillissant, nous sommes moins ouvert·es à la découverte de choses nouvelles et rien ne saurait remplacer nos classiques.

Nos personnalités sont donc malléables et changeantes, et ce même à un âge très avancé. Cependant, un seul trait de personnalité ne varierait pas avec le temps: l'agréabilité. C'est pourquoi, si vous avez dans votre entourage des personnes peu aimables, autant vous faire une raison, le temps n'arrangera pas les choses.