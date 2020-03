Les podcasts à faire écouter à vos enfants pendant le confinement

Temps de lecture: 3 min

«La Grande Histoire», Pomme d'Api, Bayard

Pour les 3-6 ans

Le magazine pour enfants adapte sa grande histoire, écrite par des auteurs ou autrices et lue par de vrais parents. Une à deux fois par mois, vos enfants peuvent découvrir de beaux récits de cinq minutes environ, parfois drôles, parfois tendres. Les intonations exagérées des parents ne devraient pas dépayser votre marmaille, ça sera presque comme si c'était vous. Dix-huit épisodes disponibles.

«La Veilleuse du sommeil», Audible et Bloom

Pour les 3-8 ans

Le moment du coucher n'est pas toujours facile pour certains enfants, d'autant plus quand ils sont restés toute la journée sans sortir. Pas de panique, La Veilleuse du sommeil peut devenir leur «complice pour bien dormir». La voix de Mélodie Orru partage des méthodes d'endormissement (séance de méditation, ASMR, relaxation, bruitages) de manière ludique pendant vingt minutes. La bonne nouvelle? La Veilleuse passe TOUS les soirs.

«Une histoire et… Oli», France Inter

Pour les 5-7 ans

Voici un autre podcast pour le moment crucial du coucher, mais contrairement à La Veilleuse du sommeil, les voix d'Une histoire et… Oli sont toutes plus connues les unes que les autres. Chloé Delaume, Katherine Pancol, Omar Sy, Marie Desplechin, Nina Bouraoui, Guillaume Meurice ou encore Zep mettent leur talent à disposition des plus jeunes pour leur conter des belles histoires d'une dizaine de minutes.

«La Tablette magique», Sybel et Bloom

À partir de 6 ans

Camille, Sacha et Ethan sont passionnés par le Moyen Âge, les chevaliers et les sorcières. Ça tombe bien, ils y sont propulsés et ont une mission: retrouver une jeune fille coincée dans cette époque. Ils embarquent alors dans un sacré voyage, qui ne manque pas de rebondissements et d'effets sonores. Au total, un voyage spatio-temporel fantastique et réjouissant de cinq épisodes de quinze minutes.

«Petits curieux»

Pour les 7-12 ans

«Pourquoi?» C'est souvent la question préférée des enfants. Idéal pour combler leur soif de culture générale, Petits curieux revient sur une question en particulier pendant une à deux minutes, de manière très pédagogique. Les thèmes abordés y sont très variés: «Est-ce que les hommes mourraient si les abeilles disparaissaient?», «Pourquoi les gens sont habillés en noir aux enterrements?», «Pourquoi une seconde s'appelle une seconde?»...

«Salut l'info!», France Info et Astrapi

Pour les 7-11 ans

Chaque samedi, des journalistes d'Astrapi et de France Info proposent un rendez-vous pour décrypter l'actu aux plus jeunes. Si votre progéniture a envie de tout comprendre comme les grands, ce podcast ludique et sérieux sera l'idéal pour l'occuper, mais aussi pour lui expliquer la situation actuelle quant à l'épidémie de coronavirus. Intelligent et malin, Salut l'info! met des mots ordinaires sur une situation exceptionnelle.

«Promenade imaginaire au musée d'Orsay»

Pour les 6-12 ans

La culture n'est pas en reste dans les podcasts pour enfants. Le musée d'Orsay, pour sa part, a eu la bonne idée de faire appel à l'autrice Béatrice Fontanel. Dans chaque épisode, elle choisit un tableau ou une sculpture de grand·es artistes exposé·es dans le musée pour en sortir une histoire incroyable. Lues par des acteurs et actrices, elles feront découvrir l'art à vos enfants d'une manière originale.

«Les Odyssées», France Inter

Pour les 7-12 ans

Prix Bayam du podcast jeunesse pour l'épisode «Toutânkhamon, ou la découverte d'un tombeau royal» au Paris Podcast Festival, cet excellent programme du service public propose à vos enfants de se plonger dans la vie des grandes figures historiques. On y retrouve les voix connues de France Inter, comme Fabienne Sintes, Guillaume Meurice ou encore Mathieu Vidard.

«Ma vie d'ado», Bayard Jeunesse

Pour les 10-15 ans

Qui se souvient de ce que l'on ressent à 15 ans? Très drôle, Ma vie d'ado d'Okapi collecte les témoignages d'ados plus francs les uns que les autres et répond avec humour à cette question. On y parle de l'école, mais aussi de la famille, des ami·es, des angoisses… Chaque mercredi dans un épisode de quatre à sept minutes, on découvre leurs vies et on rit beaucoup.

«Prends-en d'la graine»

À partir de 11 ans

À force de discuter avec sa sœur de 14 ans, Margot en a eu marre que l'on n'écoute pas assez les ados et que l'on ne les prenne pas vraiment au sérieux. Elle a décidé de leur donner la parole dans son podcast, Prends-en d'la graine, pour qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets variés et s'encourager. Dans chaque épisode d'une heure environ, un ado vient se confier sur sa vie et ses préoccupations (écologie, sexualité, politique).