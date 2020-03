Le coronavirus va-t-il mettre l'économie mondiale à genoux?

Temps de lecture: 2 min

Partout à travers le monde, les pays prennent des dispositions drastiques pour tenter de contenir la pandémie de coronavirus. Jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour la France, dont la fermeture des lieux de scolarisation des enfants et le recours au télétravail quand cela est possible.

L'économie et la finance sont déjà fortement touchées à l'échelle mondiale, et les choses n'en sont certainement qu'à leurs débuts.

Un krach boursier historique s'est produit jeudi 12 mars. Comment le système productif va-t-il être affecté? Faut-il déjà penser à des politiques de relance? Et quels sont les enjeux sociaux liés?

Éric Le Boucher, cofondateur de Slate.fr et éditorialiste aux Échos et à L'Opinion, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.