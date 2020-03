Pourquoi mon chat mord-il en pleine séance de caresses?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi mon chat oscille-t-il entre se frotter à moi amicalement et me mordre méchamment?»

La réponse de Priscillia Hervé:

La réponse la plus simple: ce n'est pas parce qu'un chat démontre de l'affection qu'il éprouve le besoin d'être câliné.

En effet, si lorsqu'il se frotte à vous, vous répondez par des caresses et qu'il mord direct, c'est juste qu'il n'a pas envie de vos papouilles mais cherche simplement le contact avec vous.

Bien souvent, les gens se trompent et pensent que si le chat se montre affectueux en se posant sur vos genoux, en se frottant à vous, c'est qu'il a envie à son tour de recevoir de l'affection.

Le chat a souvent juste besoin d'un contact ou d'une proximité avec ceux qu'il apprécie, simplement pour profiter de leur compagnie.

Un petit exemple: vous êtes tranquillement installé devant la télé avec votre moitié à côté de vous. Vous appréciez ce moment devant un petit film avec une compagnie fort agréable pour vous. Mais est-ce pour autant que tout au long du film, vous avez envie que votre moitié vous assaille de baisers et de câlins?

Bien sûr que c'est agréable, mais c'est juste pas le moment pour vous. Pour le chat, c'est pareil.

À LIRE AUSSI Pourquoi croyons-nous que les chats sont des psychopathes?

Il faut savoir que le chat mord généralement en dernier recours. Il y a plusieurs signaux avant-coureurs que le chat envoie pour dire «ça suffit», mais que nous interprétons mal.

Tout d'abord, il ronronne, ses oreilles se tournent: il est légèrement agacé. Ensuite, il va vous léchouiller la main: ça, ça veut dire «s'il te plaît, ça commence à me saouler les caresses, là». Enfin, il va repousser votre main avec sa patte, c'est le dernier signal avant la morsure/griffure.

Lorsque le maître ne comprend pas, ne respecte pas ces signaux et continue, si c'est récurrent, le chat va finir par mordre/griffer avec plus ou moins de force dès qu'on le caresse.

Autre chose non négligeable, le chat s'ennuie peut-être. Seul la journée ou pas assez de stimuli, et c'est un matou qui va trouver n'importe quel moyen pour attirer votre attention et réclamer une séance de jeu.

Le but est de ne pas réagir violemment lorsqu'il mord. Généralement, on réplique par une petite tape sur le nez, un coup de serviette sur le derrière, en lui envoyant du pschitt dans la tronche… Tout ça n'est pas bon, parce que le chat ne comprend pas votre violence.

Vous êtes demandeur de caresses, il refuse d'abord poliment, puis en voyant votre insistance, il vous repousse et vous répondez par un geste agressif. Vous comprenez que ce n'est pas logique. Le chat ne peut parler, c'est un félin et mordre est pour lui le dernier recours pour dire «non».

Observez dans quelle(s) situation(s) votre chat se comporte ainsi. Tentez une approche et soyez attentif à son comportement, ces petits détails auxquels on ne prête guère attention mais qui sont en réalité une manière de communiquer.

Si votre chat vous mord, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou qu'il est un petit c…: c'est juste que vous avez dépassé les limites pour lui, alors trouvez-les.