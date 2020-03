Lénine aura bientôt sa première statue dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est une bataille acharnée qui vient de se jouer entre le Parti marxiste-léniniste d'Allemagne (MLPD) et les autorités de la ville de Gelsenkirchen, située dans le bassin de la Ruhr. Le différend portait sur l'érection –ou non– d'une statue de Lénine, en hommage à l'ancien révolutionnaire communiste.

Le MLPD vient d'obtenir gain de cause auprès d'un tribunal, et a reçu l'autorisation d'installer sa statue bolchévique devant son siège. Si ce n'est pas la première statue de Lénine à prendre pied en Allemagne, ce sera néanmoins la première sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Ouest.

Un symbole antidémocratique?

Le conseil municipal de Gelsenkirchen s'était fortement opposé à cette initiative, estimant qu'une telle statue était un symbole inapproprié face aux valeurs de l'Allemagne: «Le leader communiste Lénine représente la violence, la répression, la terreur et une immense souffrance humaine. Tout cela le rend incompatible avec l'ordre constitutionnel démocratique libre de l'Allemagne, et signifie qu'il est un symbole de l'abolition et de la lutte contre notre démocratie», avait-il fait savoir dans un communiqué.

Un bâtiment classé, daté des années 1930 et situé à proximité du siège du MLPD, avait servi de prétexte pour empêcher la construction du piédestal en béton sur lequel devrait se dresser la statue: les autorités de la ville avaient avancé qu'un massif Lénine en fonte «perturberait la vue» et «signifierait que l'observation de ce bâtiment historique serait désormais restreinte».

Mais l'objection n'a pas tenu devant la cour. C'est donc une statue de 2,15 mètres de hauteur, réalisée en 1930 en ex-URSS et récemment acquise aux enchères pour un prix non divulgué, que le MLPD a gagné le droit d'installer devant ses locaux.

«Nous sommes vraiment heureux. Gelsenkirchen est une ville ouvrière et Lénine s'y intègre très bien», a déclaré Gabi Fechtner, à la tête du MLPD.

La statue devrait être dévoilée le 14 mars lors d'une cérémonie, juste à temps pour le 150ème anniversaire de la naissance de Lénine, le 22 avril. Cela laisse encore le temps à la ville de faire appel.