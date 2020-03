En Chine, le coronavirus attaque indirectement les animaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

«J’ai sauvé beaucoup de chiens ce mois-ci. La plupart ont été abandonnés par leurs propriétaires». Cette femme qui témoigne à la BBC accueille trente-cinq chiens et vingt-huit chats dans son appartement. Habitante de Wuhan, foyer originel de l’épidémie de coronavirus en Chine, elle est aussi volontaire dans un centre d’aide aux animaux. «C'est une mauvaise situation ici. Nous ne sommes pas autorisés à sortir et j'ai peur que mes chiens et mes chats ne soient bientôt à court de nourriture. Je crains que, si ma famille ou moi sommes infectés par le virus, tous les chiens et chats soient par la suite tués par des policiers», explique cette dernière.

Quand le confinement a été instauré dans la province du Hubei, où se situe Wuhan, plus de soixante millions de personnes ont été soumises à des restrictions de déplacement. Certaines personnes n’ont ainsi pas pu rentrer chez eux et la nourriture qu’ils ont pu laisser à leurs animaux de compagnie commence à manquer.

Des propriétaires d’animaux paniqués ont utilisé le réseau social Weibo pour demander de l’aide, détaille la BBC. «À l’aide ! Je vis dans la ville d’Ezhou et mon chat est pris au piège, a écrit une femme. Je demande à une personne attentionnée à proximité de m'aider à nourrir mon chat. Je suis prêt à payer pour cela, merci à la personne attentionnée et à tous les autres, merci de partager».

Un volontaire a expliqué au média anglais que la situation actuelle était «très dangereuse» pour les animaux. «Beaucoup d’entre eux sont morts de faim», a expliqué cet homme. Des centres d’accueil d’animaux ont expliqué que la situation était «un cauchemar».