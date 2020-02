Le doublage n’est pas un jeu d’enfant

En VO ou en VF? Les Français ont tranché, ils sont 70% à préférer regarder les œuvres étrangères en version doublée plutôt qu'en version sous-titrée. Une étude de 2007 a même montré que la diffusion d'un programme en VOST «pouvait entraîner une chute d'audience d'environ 30%». Les plateformes de streaming l'ont bien compris, leurs programmes phares sont systématiquement localisés avec un soin tout particulier, loin du doublage parfois approximatif des séries et feuilletons des années 80.

Parmi les géants de la vidéo, Amazon Prime Video double toutes ses productions maison, les Amazon originals –Fleabag, Mrs Maisel, The man in the high castle ou encore Good Omens. Pour montrer l'importance du travail des voix françaises, Amazon Prime Video a organisé fin janvier une grande opération d'immersion découverte basée sur un concept inédit: proposer à des journalistes, des influenceurs ou des fans de venir doubler les scènes cultes de leur série préférée en compagnie des stars du doublage.

Par groupe de deux ou trois, les personnes sélectionnées via Instagram ont pu se frotter à l'exercice en compagnie de grands noms dont Philippe Peythieu (Homer Simpson, Dani DeVito), Brigitte Lecordier (San Goku), Jean-Philippe Puymartin (Tom Hanks, Tom Cruise) ou Françoise Cadol (Angelina Jolie).

Ce n'est qu'après une instructive et passionnante présentation des métiers du doublage que les profanes sont allés poser leur voix sur la série de leur choix. Et si ça a l'air facile, c'est diablement technique. Heureusement, les débutants ont pu profiter des conseils des professionnels pour réussir à doubler les comédiens et tous sont repartis avec un enregistrement de leur prestation.

Pour voir le résultat de l'expérience, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux d'Amazon Prime Video (YouTube, Instagram, Twitter, Facebook) et de chercher le hashtag #AmazonDubbingExperience.