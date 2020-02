Les batteries au lithium causent des incendies dans les centres de recyclage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

On retrouve aujourd'hui les batteries au lithium dans de nombreux appareils: smartphones, ordinateurs, tablettes, trottinettes, cigarettes électroniques... Et au bout de la chaîne, ce sont les usines de recyclage qui trinquent, raconte The Verge.

Depuis plusieurs années, de nombreuses usines ont subi des incendies à cause de ces batteries au lithium, dont tout le monde, y compris l'académie qui décerne les prix Nobel, vante les mérites.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Aux États-Unis, la situation alarme: «À l'échelle nationale, on perd environ un établissement par mois, qui part en fumée à cause de feux de batteries», décrit à The Verge Bill Keegan, président d'une entreprise de gestion de déchets et recyclage au Minnesota.

Ces accumulateurs au lithium sont bien souvent si petits que les employé·es des centres de recyclage n'arrivent pas à les repérer. Or, s'ils sont abîmés, soumis à de fortes températures ou courts-circuités, ils subissent un emballement thermique qui les chauffe jusqu'à les faire fumer, puis brûler.

Des incendies 26% plus fréquents entre 2016 et 2019

D'après Ryan Fogelman, vice-président de Fire Rover, une entreprise fabriquant des systèmes de prévention des incendies, les batteries au lithium sont responsables de la recrudescence de ces feux.

Entre 2016 et 2019, la fréquence a augmenté de 26%, selon le rapport annuel de Ryan Fogelman, qui évalue le nombre total d'incendies à 1.800 l'an passé aux États-Unis et au Canada.

Le phénomène risque de perdurer, tant le marché des batteries au lithium est en bonne santé. En 2017, il était évalué à plus de 30 milliards de dollars et devrait atteindre d'ici 2025 les 100 milliards, selon le cabinet de recherches Roots Analysis.

Si le processus de recyclage de ces accumulateurs reste flou encore aujourd'hui, il est toutefois possible en France de les déposer dans des centres de collecte pour piles et batteries.