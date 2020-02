Coronavirus: branle-bas de combat au gouvernement

Temps de lecture: 2 min

En milieu de semaine, Emmanuel Macron s'est rendu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où est décédé le premier Français atteint du coronavirus. Le Premier ministre Édouard Philippe a quant à lui réuni les chef·fes des principaux partis politiques et des groupes parlementaires pour demander une union nationale. Comment l'exécutif doit-il s'organiser à l'orée de l'épidémie? Quels sont les risques politiques, économiques, sanitaires? Alors que la confiance est un élément-clé dans un tel contexte, Emmanuel Macron saura-t-il l'insuffler?

Les réponses et analyses de Frédéric Dabi, politologue, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Olivier Babeau, économiste, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.