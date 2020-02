La Terre a une nouvelle mini-lune pas plus grande qu'une voiture

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

Actuellement, il n'y a pas une mais bien deux lunes qui tournent autour de la Terre. Sauf que cette deuxième lune, détectée le 15 février dernier par le Catilina Sky Survey à l'Observatoire du mont Lemmon, en Arizona, n'est pas visible à l'œil nu comme celle qui nous éclaire la nuit. Elle est en fait minuscule.

Surnommé «2020 CD3» par le Centre des planètes mineures, responsable de la désignation des corps mineurs dans le système solaire, ce satellite serait un tout petit astéroïde qui tourne autour de notre planète, à la manière de la Lune, depuis près de trois ans, rapporte NBC News.

Avec un diamètre compris entre 1,9 et 3,4 mètres –environ la taille d'une voiture–, cette mini-lune est bien loin des proportions de notre Lune, qui mesure pas moins de 3.474 kilomètres de diamètre. Un des chercheurs du Catalina Sky Survey a notamment tweeté une vidéo où l'on peut observer les premières images de l'astéroïde.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl