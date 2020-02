Bloomberg admet avoir eu recours au travail carcéral pour sa campagne

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Intercept

Décidément, la candidature de Michael Bloomberg à la primaire démocrate ne se passe pas comme prévu. Alors qu'il n'est pas encore vraiment en course, puisqu'il a décidé de n'apparaître sur les bulletins de votes qu'à partir du «super tuesday», où quatorze États votent en même temps, Bloomberg est secoué par un scandale.

Le média d'investigation The Intercept a dévoilé que le milliardaire a eu recours dans sa campagne, à travers un contracteur privé, au travail carcéral.

La société ProCom, qui dirige des call centers dans des prisons d'Oklahoma et du New Jersey, a ainsi fait passer à des prisonnier·es des appels pour promouvoir la candidature de Bloomberg en Californie.

Des gens payés en dessous du salaire minimum

Quelques heures après l'article de The Intercept, Bloomberg a affirmé sur Twitter n'avoir pas été au courant de ce fonctionnement, et avoir immédiatement mis un terme à son contrat avec ProCom.

Pour avoir recours aux services de détenu·es, Procom payait 7,25 dollars (6,68 euros) l'Oklahoma Department of Correction, qui ensuite paye les travailleurs et travailleuses. Ces personnes ne peuvent par contre pas toucher plus de 20 dollars par mois (The Intercept précise qu'un autre document indique la somme de 27 dollars).

Depuis le début de sa campagne, la stratégie du multimilliardaire est d'inonder tout le pays de publicités achetées à coup de millions tirés de sa fortune personnelle. Une méthode qui l'a amené à se faire comparer à Donald Trump: un milliardaire avide de pouvoir qui tente d'acheter l'élection.

L'ancien maire de New York (de 2002 à 2013) a été mis à mal par les autres candidat·es lors du débat démocrate, où il a été traité de «milliardaire arrogant».

C'est une mauvaise nouvelle pour Bloomberg qui est très critiqué pour son traitement des minorités ethniques (qui représentent la large majorité de la population carcérale) lorsqu'il était maire de New York.