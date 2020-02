Appelés pour une piqûre, des policiers et des pompiers affrontent 40.000 abeilles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Los Angeles Times, CNN

Ce devait être une intervention de routine. À quatre heures de l’après-midi, les pompiers de Pasadena, une ville au nord-est de Los Angeles, sont appelés pour une simple piqûre d’abeille. Mais une fois arrivé sur place, la situation est très loin d’être banale.

Ils trouvent un quartier envahi d’abeilles africanisées, aussi appelée abeilles tueuses. Des envahisseuses « extrêmement agressives», d’après Lisa Derderian, la porte-parole des pompiers de Pasadena.

Les créatures ont fait au moins sept victimes, dont cinq ont terminé aux urgences: deux pompiers, deux civils et un policier. Le premier pompier a être arrivé sur place a, d’après CNN, été piqué dix-sept fois.

«On a des pompiers qui font ce travail depuis de très nombreuses années, explique Derderian, et c’est de très loin le plus grand nombre d’abeilles qu’ils ont vu au même endroit.»

30.000 à 40.000 abeilles

D’après un apiculteur appelé à la rescousse, entre 30.000 et 40.000 abeilles se trouvaient sur place. À tel point que la police et les pompiers ont été forcés de fermer une rue entière pendant plusieurs heures, le temps de s’en débarrasser. La colonie vivait entre les avant-toits et le toit d'un hôtel de quatre étages.

Un camion équipé d’une grand échelle a dû être appelé afin de répandre du dioxyde de carbone et de la mousse dans les nids. Certaines abeilles sont mortes, le reste a quitté les lieux au coucher du soleil.

Les apiculteurs ont ensuite emporté la ruche dans un lieu sûr pour être certains que les insectes ne reviennent pas.