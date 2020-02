En Californie, on peut recevoir de l'argent pour dire du bien de Michael Bloomberg

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wall Street Journal

En Californie, la primaire démocrate aura lieu le 3 mars, et comme Michael Bloomberg a annoncé sa candidature à la présidentielle beaucoup plus tard que les autres candidat·es, il tente de se rattraper à grand renfort de campagnes publicitaires.

Afin de diffuser son message en Californie, où Bernie Sanders est pour l'instant en tête des sondages, son équipe est en train d'embaucher plus de 500 «organisateurs numériques», qui seront payés pour vanter les mérites de l'ancien maire de New York.

Selon le Wall Street Journal, ces personnes recevront 2.500 dollars par mois [2.300 euros] pour envoyer des SMS pro-Bloomberg à leurs contacts et poster des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Des exemples de phrases sont fournis, comme: «La lutte pour l'égalité des droits est l'un des grands combats dans la vie de Mike.»

Mèmes sur Instagram

Toutes les équipes de campagne encouragent certes leurs supporters à manifester leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, mais rémunérer des centaines d'individus pour promouvoir un·e candidat·e est inhabituel. Après la primaire de Californie, il est prévu que des postes similaires soient créés dans d'autres États.

À lire aussi Michael Bloomberg promet un bureau en open space à la Maison-Blanche

Le milliardaire ne recule devant aucune dépense: ses organisateurs de campagne sur le terrain sont payés environ 6.000 dollars par mois [5.500 euros], soit près de deux fois le salaire moyen pour ce genre de poste. Bloomberg a déjà dépensé plus de 300 millions de dollars en pubs télé, radio et internet, un montant supérieur au total des budgets publicitaires des sept autres candidat·es à la primaire démocrate.

Et ce n'est pas tout: l'ancien maire de New York rétribue également des influenceurs pour qu'ils postent des mèmes sur Instagram. Il s'agit d'échanges humoristiques entre Bloomberg et des personnalités du réseau social comptant plusieurs millions de followers.