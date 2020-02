Une équipe de scientifiques vient de lancer une nouvelle recherche sur la vie extraterrestre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Sommes-nous seuls dans cet univers? Depuis le visionnage de E.T, cette question vous hante. Afin de tenter d’y répondre, une équipe de scientifiques de l’institut SETI –pour «search for extraterrestrial intelligence», «à la recherche d’intelligence extraterrestres»– a mis en place un nouveau projet utilisant les technologies les plus récentes afin de scruter le ciel dans l’espoir de récolter des données qui indiqueraient la présence d’autres formes d’intelligences.

Les chercheurs et chercheuses ont également prévu de rendre publiques leurs données de recherche espérant ainsi encourager les amateurs et amatrices à scruter les cieux.

Mais que faut-il chercher dans l'univers? Des «technosignatures» c'est-à-dire des indices chimiques comme une certaine concentration d’oxygène, des petites quantités de méthane ou des indications de reliefs non-naturels: tout ce qui pourrait être le signe d'une forme de vie, intelligente ou non.

Les scientifiques du SETI veulent greffer un outil de détection au télescope à très grande portée (VLA) situé au Mexique, afin de créer un système automatisé de récolte de données, sans détourner le télescope de ses observations habituelles.

En plus de l’observation, l’équipe scientifique développe des modèles numériques pour simuler des environnements extraterrestres qui pourront aider les futures recherches. Ainsi elle cherche à déterminer quelles technosignatures sont synonymes de vie.

En 2015, l’institut SETI avait déjà lancé une grande campagne de recherche mais axée sur l'écoute de signaux extraterrestres. Deux millions de giga de données ont, pour le moment, été récoltées. L'institut les a rendues publiques et invitent les citoyen·nes à s’en emparer.