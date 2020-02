Emmanuel Macron peut-il attirer un vote écolo?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron s'est déplacé cette semaine dans le massif du mont Blanc pour une visite placée sous le signe de l'écologie. C'est «le combat du siècle», a assuré le président de la République. Doit-on voir là une simple stratégie de communication à la veille des municipales, comme le dénonce l'eurodéputé EELV Yannick Jadot, ou un vrai tournant vert pour la majorité? Macron peut-il faire revenir à lui son électorat de centre-gauche, progressivement perdu depuis son élection de 2017?

Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards, Mathieu Levevre, fondateur et directeur général du think tank Destin commun, et Hélène Landemore, professeure associée de Sciences politiques à Yale, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.