Le Royaume-Uni a lui aussi droit à sa polémique sur la robe d'une députée

Temps de lecture: 4 min

Le 3 février dernier, lors d'une séance à la Chambre des communes du Parlement britannique, la députée travailliste Tracy Brabin portait une robe noire, qui dévoilait son épaule dénudée. Ce simple vêtement a valu à la députée de virulentes critiques sur Twitter: certain·es internautes criaient au scandale, en affirmant que cette tenue n'était pas appropriée pour siéger dans l'hémicycle.

Loin de penser que sa robe déclencherait une telle vague d'hystérie, Tracy Brabin a répondu aux critiques par un tweet en défendant son choix vestimentaire. L'élue a par ailleurs expliqué que la «bandoulière» de la robe avait «glissé» lorsqu'elle a atteint le micro pour parler.

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... https://t.co/sTWWiEY2TF