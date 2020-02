L'Utah a décidé de financer le tourisme médical

Pete Buttigieg: l'électorat américain peut-il choisir un président gay?

Avec ses très bons résultats au caucus de l'Iowa et à la primaire du New Hampshire, Pete Buttigieg, est pour l'instant parmi les candidats les mieux placés pour remporter l'investiture du Parti démocrate et, peut-être, battre Donald Trump à l...

Slate.fr — 12 février 2020