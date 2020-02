En Russie, un homme risque cinq ans de prison pour avoir fait semblant d'avoir le coronavirus

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Sur les images prises au smartphone, on voit un homme portant un masque sur la bouche s'écrouler au beau milieu de la rame d'un métro, avant de convulser frénétiquement devant des passagèr·es terrorisé·es. Ce qui s'avère être une blague, un prank destiné à être diffusé sur les réseaux, n'est pas du tout du goût des autorités moscovites.

Les images ont été publiées en ligne au début du mois et ont été vues par beaucoup de monde, y compris la police de Moscou. Le 10 février, l'auteur présumé de la farce, le blogueur Karomat Dzhaborov, a été interpellé et risque jusqu'à cinq ans de prison pour «hooliganisme».

A prankster is facing up to five years in prison for causing panic on the Moscow underground pic.twitter.com/wUnrrCyqJl